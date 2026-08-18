Cande Ruggeri confrontó a Flor Vigna tras el escándalo con Nico Occhiato: "Se están diciendo muchas mentiras que no pasaron así"

El enfrentamiento entre Cande Ruggeri y Flor Vigna surgió a partir de una vieja anécdota que la actriz recordó durante su participación en La Casa de los Famosos México. Vigna contó una situación que habría ocurrido cuando tenía 20 años, relacionada con un entonces novio que había viajado a Disney junto a Ruggeri.

Cande Ruggeri y Flor Vigna

Ante la cantidad de versiones que comenzaron a circular, Cande Ruggeri decidió romper el silencio y dar su propia versión de los hechos. A través de sus historias de Instagram, la modelo negó lo relatado y cuestionó la manera en que algunos medios y usuarios comenzaron a referirse a ella a partir de las declaraciones de Flor Vigna.

Qué dijo Flor Vigna sobre Cande Ruggeri

Según relató Flor Vigna, todo sucedió cuando su novio había viajado a Disney junto a Cande Ruggeri porque ambos habían participado de viajes vinculados a una empresa de fiestas de 15 años. La cantante aseguró que inicialmente no sintió celos porque confiaba en su pareja. Sin embargo, cuando él regresó del viaje, le habría contado algo que la sorprendió: “Candela me tiró onda todo el viaje. En un momento se me metió en la cama y me dijo ‘ya fue’”, relató las palabras de su entonces novio.

Flor Vigna apuntó contra Cande Ruggeri

Aunque Flor Vigna no mencionó el nombre del hombre involucrado, en redes sociales muchos usuarios asociaron la historia con Nicolás Occhiato, quien fue su pareja durante varios años. La artista también se dirigió directamente a la modelo y sostuvo: “Cande Ruggeri, si estás viendo, sé que te le tiraste a mi novio en ese entonces”. De todos modos, aclaró que, según la versión que recibió de su pareja, no había ocurrido nada entre ellos: “Según mi novio no pasó nada. Nos amábamos mucho ahí”, explicó

Cande Ruggeri respondió a los dichos de Flor Viga

Luego de la repercusión que generó el relato de Flor Vigna, Cande Ruggeri decidió responder a través de sus redes sociales. La influencer aseguró que comenzaron a circular versiones que, según su postura, no se corresponden con lo que realmente ocurrió: “Se están diciendo muchas mentiras que no pasaron así”, afirmó.

Cande Ruggeri explicó que decidió hablar por respeto a su familia, su marido y su hija. En ese sentido, negó tajantemente haber intentado involucrarse con un hombre que estuviera en pareja: “Yo soy una mujer con muchísimos valores, jamás me metería en la cama de un hombre casado, con novia, nunca lo hice ni lo voy a hacer. Las cosas no fueron así”, sostuvo. Además, dio detalles sobre el viaje al que hizo referencia Flor Vigna y aseguró que la situación fue diferente a la que comenzó a difundirse.

“Yo me fui de viaje con Manuela, con Nico y yo compartí habitación con Manuela”, explicó Cande Ruggeri. Por ese motivo, volvió a negar las versiones que circularon después del relato de la cantante: “Estas cosas que están diciendo son totalmente falsas. Desmiento absolutamente todo”, apuntó.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari junto a su hija, Vita

Del mismo modo, Cande Ruggeri también cuestionó los titulares y comentarios que aparecieron a raíz de la polémica: “Dejen de poner esos titulares porque me están diciendo un montón de cosas que no soy y siento que no las merezco”, expresó. Finalmente, la modelo remarcó que se trata de una historia ocurrida “hace muchísimo tiempo atrás” y que su intención era aclarar su postura para ponerle un punto final a la situación.