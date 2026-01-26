Zaira Nara reversionó un look veraniego con un wide leg con bikini

Zaira Nara es una de las modelos tendencia de las redes sociales. Sus trabajos en streaming y su presencia en eventos fashionistas le permitieron mostrar los mejores looks veraniegos, siguiendo siempre su estilo sensual y cowgirl que la diferencia del resto. Sin embargo, en las últimas horas, decidió reversionar un clásico para la playa con el wide leg y la bikini, y se robó los halagos de los usuarios y fanáticos de la moda.

La reversión del clásico veraniego de Zaira Nara

El look ideal para el verano de Zaira Nara: bikini + wide leg

Zaira Nara es una de las modelos más queridas por los usuarios de las redes sociales y con un estilo muy marcado en la industria de la moda. Desde su amor por la era de los 2000 y el estilo cowgirl, logra marcar la sensualidad con reversiones y colores clásicos de cada uno de sus favoritos. Sin embargo, en las últimas horas, se llevó el halago de todos los expertos fashionistas al volver a darle una oportunidad a un clásico conjunto, perfecto para las altas temperaturas y la frescura de la playa.

La modelo se mostró en un posteo de Instagram luciendo una bikini mocha mousse, con almejas en algunas de las tiras para darle una vuelta original al conjunto. Sin embargo, para hacerlo perfecto para caminatas y tardes en la playa, decidió lucir un wide leg negro, de estilo gastado, que volvió a traer la combinación de los pantalones con las bikinis. Este look permite proteger del viento de la costa, pero seguir estando fresca en la temporada del calor y el sol, y se llevó los halagos de los expertos fashionistas.

Pants + bikini: la combinación favorita de Zaira Nara

La realidad es que Zaira Nara siempre busca darle una vuelta sensual a sus looks, y la combinación del pantalón y el top estilo bikini es uno de sus favoritos. Durante sus vacaciones en Punta del Este, y en algunos de los eventos en los que participó en Uruguay, se la vio elegir este lookazo, demostrando las diferencias entre ellos. En ocasiones, optó por la parte inferior tiro bajo, mientras que en otras fue por una superior recta y strapless.

Es por eso que los usuarios y los expertos fashionistas no dudaron en destacar la nueva reversión que encontró en el wide leg y la bikini, para una jornada bajo el sol y fresca, durante la temporada de verano. Zaira Nara es una de las modelos más queridas y observadas de las redes sociales, gracias a su carisma y estilo de la moda. Esta vez se la jugó por un clásico de las altas temperaturas y sorprendió a todos con su elección.

