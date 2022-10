Gran Hermano 2022: estos son los primeros nominados

Gran Hermano 2022 comenzó a las 21.45hs en punto en vivo por la pantalla de Telefe. Y no fue un programa más, sino uno que tendrá consecuencias a futuro ya que se dieron a conocer los nominados para abandonar la casa el próximo domingo.

Santiago Del Moro apenas comenzó el vivo, saludó a los dieciocho integrantes del reality que estaban en el living mirándolo por la televisión. Las nominaciones ya se habían hecho durante el día.

"Tenemos un grupo de cuatro. 'Los cuatro fantásticos'", contó luego el conductor y mostró un tape con las alianzas y estrategias que armaron Nacho, Juan, Tomás y Martina (quien tiene inmunidad). "Los cuatro fantásticos vamos a empezar a sacar gente", se escuchó que decían los participantes.

Santiago Del Moro en Gran Hermano 2022.

Los primeros en ser llamados al confesionario fueron Tomás y Nacho. El doble de Ricardo Fort le dio dos votos a Coti porque "no está teniendo mucho afinidad" y uno a Marcos "por estrategia y juego". Su compañero del grupo de los cuatro votó con dos votos para Walter por un par de reacciones que no le gustaron y un voto para Marcos porque no tuvo mucho feeling con él.

Luego les tocó votar a Juan y a Martina. El primero le dio dos votos a Marcos "por estrategia de juego" y un voto a Agustín "exactamente por lo mismo", dijo el hermanito. La segunda le otorgó dos votos a Lucía porque "está jugando falsamente" y el otro a Marcos "porque no habla, no interactúa".

Los siguientes fueron Thiago y Walter. El primero le dio dos votos a Walter porque "lo trató mal y se quiere hacer ver mas que todos" y uno a Agustín "por el mismo motivo". El segundo, le dio dos votos a Tomás y uno a Juan "por la deslealtad". Notablemente disgustado, Alfa contó que estaba muy enojado con ellos porque escuchó una conversación con su estrategia.

Agustín por su parte, le otorgó dos votos a María Laura "es con la que menos he podido congeniar hasta ahora", señaló. Y un voto a Juan "porque lo noté bastante raro", indicó el participante.

Seguido a esto, le tocó el turno a Julieta, quien confesó que hubiera querido nominar a Martina porque entre otras cosas, se la pasa durmiendo. "Me encantaría poder nominarla a ella", aseguró. Como no pudo, le dio dos votos a Juan porque "no tuve mucha relación, no sé nada de él", y un voto a Tomás "porque está muy pendiente de los seguidores. Está muy metido en ese personaje".

Luego, Coti fue al confesionario y le dio dos votos a Nacho y uno a Juan, apuntando de lleno al grupo de los cuatro. Maxi después le dio dos votos a Walter porque no tienen afinidad y "vivió unos momentos de tensión". Y un voto a Romina "por una cuestión de afinidad".

"Tenía ansias de estar acá", dijo la siguiente quien le dio dos votos a Tomás "porque es falso conmigo", indicó. Y un voto "por afinidad" a Walter. Luego Alexis le dio dos votos a Walter y uno a Agustín "porque son los que menos daño me darían si se van".

Walter es uno de los nominados.

"A partir de hoy comienza el juego", aseguró en conductor de Gran Hermano 2022.

María Laura fue la siguiente en ir al confesionario. Le dio dos votos a Walter "porque es con quien tengo menos afinidad" y el otro a Tomás "por el mismo motivo". Después Lucila le otorgó dos votos a Tomás "no comparto ciertas cuestiones", dijo. Y el otro a Agustín.

Por su parte Romina dijo que a lo ultimo tuvo que cambiar sus votos y que se iba a basar en lo que sentía. Los dos primeros fueron para Tomás y el otro a Nacho. La siguiente en votar fue Mora, que le dio dos votos a Agustín "porque creo que nadie lo va a votar" y el otro a Walter "porque es con quien menos trato tuve", dijo afónica.

Por último, Juliana fue al confesionario y dio sus votos. Los dos primeros a Marcos "porque siento que es con el único que no he podido charlas o conectar" y el otro a Agustín "por lo mismo". Para cerrar las votaciones, le tocó a Marcos, quien le dio dos votos a Tomás "porque vi actitudes que no fueron muy positivas" y el otro para Nacho "porque creo que van de la mano".

Tomás y Walter quedaron entonces con doce votos, encabezando la lista. Le siguieron Marcos y Agustín. Por eso al instante ya comenzó la posibilidad de que el público votara desde sus casas de manera negativa. Es decir, al que quiere que se vaya el domingo. "Astutas las chicas", aseguró Santiago Del Moro.

Tras saber el resultado de las nominaciones, el conductor de Gran Hermano 2022 se comunicó de nuevo con la casa en vivo. Habló directamente con Martina, por quien pidió un aplauso por no estar nominada y le contó que al día siguiente le iba a pedir que le dijera a quién va a salvar. "No estas nominada. Siempre soñé con decir eso", contó el presentador. Seguido a esto, comenzó a decirles uno a uno si estaban o no nominados.

La reacción de Tomás fue decir "genial", cuando Santiago Del Moro le dio la noticia de que estaba nominado. "Quiero estar en la placa para medirme", había dicho segundos antes el participante. El segundo en enterarse de su nominación fue Agustín, el tercero fue Walter, quien dijo: "veo y escucho más que otros" por eso se imaginaba que estaba nominado.

Juan dijo: "No vine de vacaciones, vine a jugar. Y si me tengo que ir me voy tranquilo", convencido de que estaba nominado. Por su parte, Marcos, que sí lo estaba no pudo disimular su cara de decepción por la noticia.

Sin embargo, como aclaró el conductor, mañana Martina podrá salvar a uno para que no se vaya el domingo.