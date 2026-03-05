El fallo judicial que recibió Brian Sarmiento en medio de su participación en Gran Hermano Generación Dorada

La participación de Brian Sarmiento en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dio mucho de que hablar. Pero, en esta oportunidad, no por su juego dentro de la casa. Mientras el exfutbolista continúa aislado en el reality, en las últimas horas se conoció un fallo judicial que complica su situación personal.

El conflicto está vinculado al incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria de una de sus hijas. La resolución fue dictada por la Justicia y comenzó a generar repercusiones tanto en los medios como en el entorno del participante.

Brian Sarmiento recibió un fallo judicial mientras está dentro de Gran Hermano

El tema fue comentado en el programa El Ejército de LAM (Bondi Live), donde el periodista Santiago Riva Roy brindó detalles del expediente. “Por el tema de Brian Sarmiento, incumplimiento de cuota alimentaria. Son 22 meses sin pagos de la hija que tiene con Tesi”, explicó al aire. La referencia es a su expareja, Jazmín "Tesi" Poza, madre de la menor. Según indicó el periodista, el fallo fue emitido por el Juzgado Civil N.º 56, que resolvió a favor de Poza. De acuerdo con la información difundida en el informe, la deuda asciende a 12 millones de pesos, correspondientes a casi dos años de cuotas impagas. “Son 12 millones de pesos que debe por 22 meses de cuota. La cuota es de solo 440 mil pesos mensuales”, detalló Riva Roy durante la transmisión.

Brian Sarmiento

El fallo establece una multa de 2 mil pesos diarios por el incumplimiento y la sentencia también determina que una primera parte de la deuda debe ejecutarse de inmediato. Se trata de un monto cercano al millón y medio de pesos correspondiente a tres meses de cuotas más intereses. Asimismo, durante la emisión de El Ejército de LAM, Pepe Ochoa opinó sobre el impacto que el caso podría tener en la imagen pública del exfutbolista. “Brian está hasta las manos. No entiendo cómo cuando salga… entró acá para tener un shot de popularidad y le está saliendo como el culo”, comentó.

El fallo ya fue notificado a la producción del reality

En el informe también se explicó que la resolución judicial ya comenzó a ser comunicada a las empresas vinculadas al programa. Según detalló Riva Roy, la notificación llegó a Telefe, Paramount y la productora Cuarzo, responsables del reality. “Esto es la sentencia del Juzgado Civil número 56 que básicamente determina esto: sobre la primera parte de la deuda, el primer millón y medio que corresponde a tres meses de cuota más intereses, eso tiene que ser inmediatamente ejecutado”, explicó el periodista.

Además, la Justicia estableció que el exfutbolista deberá saldar esa parte de la deuda para poder percibir el dinero que cobra por su participación en el reality. De no cumplir con lo dispuesto por el fallo, Brian Sarmiento no podría cobrar el sueldo semanal que recibe de Telefe.

Uno de los puntos que todavía se evalúan es si el exfutbolista será informado de la situación mientras continúa dentro de la casa. Según mencionó Riva Roy, desde el canal analizan diferentes escenarios para manejar la noticia. “Se va a manejar como cuando murió la abuela de Martina (Pereyra). Se le va a preguntar a la familia: ‘Tenemos esta situación, ¿quieren ustedes que lo utilicemos para el juego?’”, contó. De esta manera, la decisión final quedará en manos del entorno familiar de Sarmiento si consideran que la noticia podría afectarlo emocionalmente, la producción podría optar por no comunicársela por el momento.