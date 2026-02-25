Brian Sarmiento de Gran Hermano quedó en el centro de la polémica tras la grave denuncia que lo involucra en su vida personal y familiar. El exfutbolista enfrenta acusaciones que ponen en primer plano su vínculo con su hija y los conflictos que se arrastran desde hace varios años. La situación expuesta por su expareja abrió un nuevo capítulo y generó una ola de reacciones.

Brian Sarmiento de Gran Hermano fue denunciado por su expareja

Brian Sarmiento atraviesa un momento complejo luego de una grave denuncia que salió a la luz y que lo relaciona directamente con su rol como padre. El exjugador, que hoy forma parte de Gran Hermano Generación Dorada, fue señalado por incumplimientos y episodios que marcaron la relación con su hija.

En las últimas horas, Tessie Poza, expareja del participante, habló con Pepe Ochoa en el streaming de Bondi (Bondi Live) y relató la difícil situación que atravesó junto a su hija Frida, de 10 años, en relación con el vínculo con el exjugador. “La última vez que lo vimos fue cuando estuvimos de visita hace dos años en Argentina. Estuvimos una semana que compartimos juntos; después él se ofendió, no lo vimos más”, comentó.

Según explicó, el último intento de comunicación con Brian Sarmiento fue virtual: “Mi hija cumplió años y él le escribió por Instagram: ‘Feliz cumpleaños, ¿cuándo podemos hablar?’. La nena le agradeció el saludo, pero no quiso hablar por teléfono con él”. La joven reconstruyó el inicio de la historia y recordó que conoció al futbolista cuando él ya tenía dos hijas viviendo en España y ejercía la paternidad con normalidad.

Además, Tessie Poza explicó que el quiebre de la relación llegó cuando ella quedó embarazada y vivían en Perú. “A los tres meses de embarazo me dijo que lo mejor era que me vuelva a la Argentina”, recordó. Desde entonces, asegura que no volvieron a verse hasta el primer año de vida de la niña, cuando él reapareció con un pedido inesperado: “Al año de Frida, él me pidió un ADN”.

Todos los detalles de la denuncia de Tessie Poza contra Brian Sarmiento de Gran Hermano

Durante la entrevista, Tessie Poza explicó que durante el embarazo de su hija Frida inició acciones legales para garantizar una cuota alimentaria: “Había conseguido en el 2015 una cuota de cinco mil pesos para la nena”. Según su relato, Brian Sarmiento cumplió con el pago solo unos meses y luego desapareció. “Cuando la nena nace, él me bloquea directamente”, afirmó.

“Desde ahí nunca más nada. Pero entiendo que mi abogado ahora va a empezar de nuevo”, señaló. Pese al conflicto, aseguró que nunca habló mal del padre frente a Frida. “Yo ya viví lo que es que un padre te hable mal del otro, entonces no lo voy a hacer nunca”.

Por otro lado, Tessie Poza recordó además un momento televisivo que la lastimó: “En un programa él dijo que tenía solamente dos hijas. Eso me hizo muy mal”. Sobre la exposición actual de Brian Sarmiento, reflexionó: “Antes sufría un montón, era re duro. Hoy ya no tanto. Lo único que me pasa es que digo: ya está más que claro que tiene trabajo. No es que no podés pagar la cuota alimentaria, es que no querés. Eso sí molesta”.

Brian Sarmiento de Gran Hermano enfrenta una grave denuncia que lo involucra directamente en su vida personal y familiar. La expareja del exfutbolista, Tessie Poza, relató las dificultades que atravesó junto a su hija por la falta de la cuota alimentaria y expuso situaciones que marcaron el vínculo con el actual participante.

