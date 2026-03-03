Ni Y2K exagerado ni streetwear llamativo: Marta Fort apuesta por la tendencia quiet luxury

Con apenas 22 años, Marta Fort dejó de ser únicamente “la hija de” para consolidarse como una figura propia dentro del universo digital. Hija del recordado empresario Ricardo Fort, la joven supo construir una identidad alejada del negocio familiar y enfocada en la moda, el modelaje y el lifestyle premium.

Lejos del exceso Y2K o del streetwear estridente que domina a buena parte de la Generación Z, Marta Fort apuesta por una estética mucho más elegante. Su último estilismo confirma que sigue de cerca el quiet luxury, una tendencia que prioriza la elegancia silenciosa, las líneas limpias y la coherencia visual por sobre los logos y el impacto inmediato.

Un estilismo de alto impacto

El look de Marta Fort gira en torno a una armonía rosa–nude. El vestido ajustado, tipo bodycon, en tono rosa viejo satinado con brillo sutil, funciona como pieza central. Con escote en V profundo, tirantes finos y largo mini que estiliza las piernas, la prenda combina sensualidad con sofisticación.

El abrigo de piel sintética rosa pastel es el verdadero statement del outfit. Su textura fluffy rompe con la superficie lisa del vestido y suma volumen en la parte superior, equilibrando la silueta. La ausencia de estampas, logos visibles o accesorios recargados refuerza la lógica del quiet luxury: menos ruido, más presencia.

El complemento del look de Marta Fort

En línea con el estilismo, el beauty look de Marta Fort acompaña sin competir. El cabello largo, lacio y pulido aporta una sensación de orden y sofisticación. No hay ondas marcadas ni peinados complejos: la clave está en la prolijidad que refuerza la imagen de lujo silencioso.

El maquillaje se mantiene en tonos cálidos y neutros, con iluminación estratégica para resaltar facciones sin sobrecargar. Los labios nude dialogan con el vestido y mantienen la armonía monocromática, mientras que las uñas claras completan la coherencia estética. En conjunto, Marta Fort confirma que el verdadero impacto hoy no está en el exceso, sino en la seguridad tranquila de quien entiende que el lujo más poderoso es el que no necesita explicación.