Así fue el impresionante cumple de Azul, la nieta de Claudia Villafañe: unicornios, burbujas y una mesa dulce única

Claudia Villafañe fue la primera en compartir imágenes del gran evento de “Chuli” —como le dice ella—a su nieta que cumplió 3 años. “Hoy festejamos el cumpleaños de Azul”, expresó con orgullo en un video donde mostró cada rincón de la fiesta que su nieta disfrutó rodeada de amigos y seres queridos. La empresaria se encargó de resaltar la ambientación soñada que convirtió el salón en un verdadero mundo de fantasía.

El espacio elegido lució una decoración en tonos pastel que combinaba lilas, rosas y celestes, junto con globos multicolores, luces de neón y gigantografías de los personajes más queridos de My Little Pony. El resultado fue un escenario vibrante que atrapaba desde el primer momento tanto a los chicos como a los adultos.

En el centro de la escena se destacó la torta de cumpleaños, de varios pisos, con arcoíris, estrellas doradas y las figuras de los ponys más icónicos de la serie. Con el nombre de Azul en el frente, el pastel se convirtió en el símbolo de la celebración. Frente a él, una mesa dulce única ofreció una variedad exquisita de delicias: macarons, mini tartas, eclairs, bocaditos salados y tortas en miniatura. Todo se presentó con preciosos y coloridos arreglos florales que acompañaron el rincón.

La diversión infantil también ocupó un rol clave en el cumpleaños de la nieta de Villafañe. Una pileta de pelotas con toboganes captó la atención de los más pequeños, mientras que una casita blanca con alfombra rosada se transformó en un refugio especial para jugar y compartir momentos entre Azul y sus amigos. Ambos espacios fueron diseñados para estimular la imaginación y garantizar horas de entretenimiento.

Las mesas preparadas para los niños, en tonos pastel y con sillas a medida, incluían kits individuales de sorpresitas para cada invitado. Este detalle hizo que todos se sintieran protagonistas, en un entorno pensado para que la experiencia fuera tan cómoda como mágica.

Con este despliegue, Claudia Villafañe mostró de nuevo su lado de abuela orgullosa acompañando a Azul en un tercer cumpleaños que tuvo de todo: unicornios, burbujas, dulzura y juegos inolvidables.

