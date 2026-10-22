Guido Kaczka se emocionó al recordar a Romina Yan y confesó: “Extraño su manera de quererme”

Guido Kaczka volvió a referirse públicamente a Romina Yan, con quien mantuvo una estrecha amistad, luego de que una antigua entrevista televisiva cobrara notoriedad en el marco de la denuncia hecha por Valentín Yankelevich contra su padre, Darío Giordano por violencia.

Guido Kaczka contó la verdad sobre Romina Yan a 16 años de su muerte

Guido Kaczka se hizo presente en el Martín Fierro de la radio y momentos previos a la ceremonia conversó con LAM y recordó distintos aspectos del vínculo que compartió con la actriz, fallecida en 2010. La charla estuvo marcada por la emoción, especialmente cuando habló de la personalidad de Romina Yan y de la manera en que ella expresaba su cariño.

Guido Kaczka//Instagram

“Romina era una amiga mía tan querida… No tuve otra amiga como ella. Nos divertíamos y nos queríamos mucho. Era muy buena”, expresó el conductor de El Trece al describir la relación que construyeron durante los años en los que compartieron espacios en televisión y momentos de amistad fuera de las cámaras.

Al ser consultado sobre qué es lo que más extraña de ella, el conductor hizo hincapié en un aspecto íntimo de su trato cotidiano. “De Romina extraño la manera que tenía de quererme. Romina tenía una manera de mirarme y quererme que extraño mucho”, confesó, visiblemente conmovido.

Romina Yan//Instagram

Guido Kaczka se refirió a la entrevista que le hizo a Romina Yan y sostuvo su postura al ser consultado por Darío Giordano

El recuerdo de la actriz volvió a instalarse en los medios a partir de la difusión de un fragmento de Trip, el ciclo que Guido Kaczka conducía a fines de la década del 90. En aquella emisión, entrevistó a la hija de Gustavo Yankelevich y charló con ella sobre su lazo con Darío Giordano. El contenido comenzó a circular nuevamente después de que Valentín Yankelevich reveló que tras la muerte de su mamá y siendo un niño, habría sufrido violencia física y psicológica de parte de su progenitor.

En el archivo televisivo, Romina Yan se refería a su pareja y defendía el vínculo que mantenían. La reaparición de esas imágenes generó numerosas interpretaciones en redes sociales y despertó interrogantes acerca de si, en aquel momento, el conductor había percibido alguna señal vinculada con la situación que años más tarde denunció el hijo de la actriz.

Guido Kaczka y Romina Yan//Captura de Youtube

Ante la pregunta de LAM sobre el tema, Guido Kaczka eligió responder con prudencia y evitó realizar apreciaciones que no pudiera sostener. “No puedo adjudicarme semejante cosa. Estábamos en una nota en la que me pidió por favor que la hiciera con ella. Me impactó verlo en este marco, pero no advertí algo, sino lo diría”, explicó.

De ese modo, el conductor agregó que durante aquella conversación no detectó elementos que le permitieran anticipar los hechos denunciados posteriormente. También remarcó que no quería reinterpretar el material con información conocida muchos años después ni atribuirle un sentido diferente al que tuvo en ese momento. “No quiero hablar porque no quiero decir algo que no corresponda y que sea inconveniente”, afirmó Kaczka cuando le solicitaron una opinión más extensa sobre la denuncia y el conflicto familiar.

Con sus declaraciones, el conductor manifestó su afecto por Romina Yan, pero mantuvo cautela respecto de las acusaciones contra Giordano. Guido Kaczka prefirió no profundizar sobre el contenido de la denuncia ni emitir conclusiones, y concentró su relato en el recuerdo personal de la actriz, a quien definió como una amiga muy importante en su vida.