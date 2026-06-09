Guillermina, la hija de Abel Pintos, reveló por qué se fue del país: "Estoy muy contenta"

Guillermina Calabrese, la hija de Abel Pintos y Mora Calabrese, se encuentra viviendo una experiencia muy especial lejos de la Argentina. En las últimas semanas, la joven compartió distintas imágenes desde Australia, donde se la vio recorriendo playas, paseando por distintos rincones de Sídney y disfrutando de paisajes típicos de la ciudad.

Guillermina, la hija de Abel Pintos en Australia

A través de sus redes sociales, Guillermina fue mostrando parte de su rutina en este nuevo destino. Entre caminatas al aire libre, visitas a lugares emblemáticos y postales de la ciudad australiana, la hija de Abel Pintos dejó entrever que atraviesa un momento de crecimiento personal y descubrimiento. Sin embargo, recientemente decidió contar el verdadero motivo detrás de este viaje que la mantiene alejada de su familia.

Por qué Guillermina Calabrese se fue a Australia

Fue la propia Guillermina quien explicó a través de sus redes sociales qué la llevó a instalarse temporalmente en Sídney. La joven reveló que viajó para continuar su formación académica y perfeccionar el idioma inglés: “Buenas noches para mí. Estoy estudiando inglés en el campus internacional de EF Sydney”, escribió.

Guillermina Calabrese revela porque se fue del país

Además, contó que esta no es la primera vez que participa de una experiencia educativa de este tipo: “Viajé por segunda vez con EF Argentina. Ya fui estudiante en EF Santa Bárbara y elegí EF Sydney como mi segundo destino”, explicó Guillermina. La hija del cantante ya había realizado viajes de estudio en otras oportunidades, incluyendo estadías en Estados Unidos y distintos destinos de Europa, consolidando así una tradición personal vinculada al aprendizaje y al intercambio cultural.

Cómo son los días de Guillermina en Australia

Más allá de las clases, Guillermina aprovecha al máximo su estadía para conocer la ciudad y descubrir nuevos paisajes. En sus publicaciones se muestra recorriendo playas, muelles con vistas panorámicas y disfrutando de algunos de los espacios más característicos de Sídney. De esta manera, la joven logra equilibrar las exigencias académicas con la posibilidad de explorar una cultura diferente y sumar nuevas experiencias.

Guillermina, la hija de Abel Pintos

Durante su estadía también compartió algunos mensajes que recibió de familiares y amigos. La hija de Abel Pintos respondió con cariño, demostrando que, a pesar de la distancia, mantiene un vínculo muy cercano con su familia mientras disfruta de esta etapa que, según dejó entrever en sus redes, la tiene muy feliz y entusiasmada.