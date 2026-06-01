Mora Calabrese, la esposa de Abel Pintos, mostró cómo es su casa por dentro: "El nombre de mi terapia"

Mora Calabrese, la esposa de Abel Pintos, dejó ver cómo organiza los espacios de su hogar con una propuesta marcada por la funcionalidad y la sencillez. Cada ambiente refleja un estilo pensado para acompañar la rutina diaria, acoplándose dentro de lo que ella llamó “el nombre de mi terapia”. La elección de detalles en madera y elementos naturales refuerza la idea de una casa equilibrada y práctica, donde la vida cotidiana se integra con la familia.

Mora Calabrese, la esposa de Abel Pintos, sorprendió a todos al mostrar su casa por dentro

En las últimas horas, Mora Calabrese compartió un video en el que dejó ver algunos rincones de la casa que comparte con Abel Pintos y sus hijos. Bajo la frase “El nombre de mi terapia”, la empresaria mostró cómo transcurre su rutina diaria y la simplicidad con la que organiza sus espacios. La publicación permitió observar detalles de la vivienda, donde cada ambiente refleja un estilo funcional y pensado para acompañar la vida familiar.

Abel Pintos y Mora Calabrese

Uno de los primeros ambientes que apareció en su publicación fue la cocina, lugar donde comienza su rutina diaria. Allí predominan los tonos claros y las superficies amplias, que se combinan con detalles en madera para aportar calidez. La disposición de los electrodomésticos y la isla central refuerzan la idea de un espacio cómodo para compartir, mientras que la estética mantiene una impronta moderna.

Además, el video que publicó Mora Calabrese en sus historias permitió ver el taller de joyería artesanal, un espacio que ocupa un lugar especial dentro de la vivienda. En ese sector, la esposa de Abel Pintos desarrolla sus proyectos creativos rodeada de herramientas específicas, mesas de trabajo y materiales cuidadosamente organizados. La presencia de cadenas, piedras y piezas metálicas reflejando el proceso manual que caracteriza los diseños de su marca, Cala.

La publicación que realizó la emprendedora en sus redes sociales sorprendió rápidamente a sus seguidores, generando una ola de comentarios y reacciones. Una de las piezas centrales de su video fue la presencia de Rosario, su hija más chica, en gran parte del video. De esta manera, la esposa del artista dio una mirada íntima de su hogar, mostrando cómo cada ambiente forma parte de su día a día.

El increíble balcón y el living de la casa de Mora Calabrese y Abel Pintos

El living se presenta como un ambiente abierto y ordenado, con sofás de diseño contemporáneo en tonos neutros que acompañan la estética general. Los ventanales amplios permiten la entrada de luz y conectan el interior con el exterior, generando una sensación de amplitud. La historia de Moria Calabrese buscó dejar en claro cómo encuentra relajación y armonía en tomarse momentos en este sector.

Abel Pintos y Mora Calabrese

Los detalles decorativos, como cuadros y objetos personales, completan el espacio sin sobrecargarlo, reforzando la idea de un lugar pensado para el encuentro entre amigos y familia. Por su parte, el balcón funciona como extensión de los ambientes principales y como conexión interna y externa. Además, los grandes árboles dejaban entrever un aire natural en medio de la ciudad. Es un espacio pensado para el descanso y la conexión, manteniendo la estética de la casa.

La publicación de Mora Calabrese mostró cómo cada rincón de la vivienda tiene un rol dentro de su rutina. La cocina como lugar de encuentro, el taller como espacio creativo, el living como núcleo familiar y el balcón como punto de conexión con el exterior. Todos los ambientes reflejan un estilo simple y funcional, donde la organización y la luz natural cumplen un papel central. “El nombre de mi terapia” fue la frase elegida para acompañar el video, y con ella la empresaria dejó ver cómo encuentra equilibrio en su rutina.

Abel Pintos, Mora Calabrese y sus hijos

Mora Calabrese, la esposa de Abel Pintos, dejó ver distintos rincones de su hogar en un recorrido que refleja cómo organiza su vida cotidiana. La cocina, el living, el taller y el balcón se integraron en una propuesta marcada por la funcionalidad y la sencillez, donde cada espacio cumple un rol dentro de su rutina. La elección de materiales y los detalles decorativos acompañan un estilo pensado para combinar trabajo, descanso y momentos familiares.

VDV