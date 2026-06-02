La cita de Abel Pintos y Mora Calabrese: sin hijos, noche de teatro y looks

Abel Pintos y Mora Calabrese son de las parejas más estables de la industria de la música. Desde que comenzaron a salir en el 2020, formaron una vida juntos, junto a sus tres hijos, y no dudan en acompañarse en cada nuevo proyecto que tienen. Sin embargo, en ocasiones, buscan revivir un poco ese amor de noviazgo que la propia rutina hace perder.

En los últimos días, viajaron a Buenos Aires, con motivo del trabajo de ambos. Por un lado, el cantante sigue con las grabaciones de Es mi Sueño, el reality de música de eltrece, y con su presencia en los Premios Gardel, donde se llevó un galardón. Por el otro, su esposa abrió su local de joyería, en plena Avenida Callao, y con motivo de su apertura se quedó más tiempo en la ciudad, antes de volver a su hogar en Resistencia. Fue en este contexto donde decidieron tener una cita sin hijos. Una noche porteña de teatro fue el escenario perfecto, y su presencia en un estreno épico se robó los flashes de la prensa.

Abel Pintos, Mora Calabrese

Noche de teatro y complicidad de pareja: la salida porteña de Abel Pintos y Mora Calabrese

Adrián Suar, Carla Peterson, Lorena Vega y Fernán Mirás son los protagonistas de una nueva comedia teatral, que se llevó los aplausos en sus primeros días de estreno: Sottovoce, nadie puede guardar un secreto. La propuesta, dirigida por Mariano Pensotti, fusiona diversión, drama y tensión familiar en una historia cargada de secretos, ambición y vínculos al borde del colapso. El Teatro El Nacional Sancor Seguros no solo recibió esta esperada obra, sino que, el lunes 1 de junio del 2026, las celebridades caminaron por la alfombra para presenciar el estreno oficial.

Entre algunos de los que disfrutaron de la noche, se encontraban Araceli González, Guillermo Francella, Guido Kaczka, Julieta Nair Calvo, Nico Vázquez y Dai Fernández, Ana Rosenfeld, Rocío Robles, Marcela Kloosterboer junto a Natalie Pérez, Joaquín Furriel, Benjamín Rojas, Matías Vázquez y Elena Roger. Sin embargo, hubo una pareja de celebridades que llamó la atención. Abel Pintos y su esposa Mora Calabrese fueron invitados para presenciar esta obra, y no dudaron en llegar para tener una romántica cita porteña, sin sus hijos.

La noche de teatro de Abel Pintos y Mora Calabrese / Créditos: Gentileza Sottovoce

Abel Pintos y Mora Calabrese viven en Resistencia, Chaco, junto a sus tres hijos, en la tranquilidad de una casa en el campo. Es por esto que suelen viajar a Buenos Aires con motivos de negocios o trabajos, como lo hicieron en esta ocasión. Sin embargo, aprovecharon que ambos se encontraban solos y apostaron por hacer una "cita de novios" en la Ciudad. Claramente, la mejor salida sería en el teatro, yendo a ver una de las obras cómicas que más promete y ya se llevó todos los halagos en solo días de su estreno.

La pareja caminó por la alfombra roja, llevándose los flashes de la prensa presente, y la atención de los expertos de la moda que denotaron su complicidad incluso para lucir un look elegante y urbano. Tras entrar en el Teatro El Nacional Sancor Seguros, en la reconocida Avenida Corrientes, se rieron junto a otras celebridades y disfrutaron de la nueva apuesta de Adrián Suar en el escenario. Los usuarios notaron su presencia y no tardaron en destacarla, sobre todo por el cariño y amor que ambos muestran, incluso años después de su casamiento.

La noche de teatro de Abel Pintos y Mora Calabrese / Créditos: Gentileza Sottovoce

El look de Abel Pintos y Mora Calabrese: estilo compartido y urbano

Abel Pintos y Mora Calabrese no solo son de las parejas más estables por su bajo perfil y su disfrute en la intimidad de su familia. En las postales que comparten y eventos en los que se presentan, se destaca un estilo similar fashionista y en su personalidad. Con un perfil relajado, muy conectado a la naturaleza y a sus proyectos personales, suelen elegir los colores oscuros y las apuestas casi rockeras en sus looks, incluso para noches de gala. Su presencia en el estreno de Sottovoce se robó la mirada de los expertos de la moda, quienes volvieron a destacar esto.

Ambos lucieron un urban chic style, marcado por algunas prendas elegantes y los colores neutros. Por un lado, el cantante apostó por los pantalones de cuero, de diseño recto, que combinaba con su campera field jacket gris y negra. Para darle un toque más canchero, lo cerró con unas zapatillas originales blancas y negras. Por el otro, Mora Calabrese apostó por la combinación del saco sastrero y el jean wide leg, con el detalle de que la parte inferior contaba con un agregado de estilo encaje blanco que iba en composé con su remera de escote en V. Su look sobrio hacía destacar la joyería, que venía de su negocio personal.

La noche de teatro de Abel Pintos y Mora Calabrese / Créditos: Gentileza Sottovoce

La presencia de Abel Pintos y Mora Calabrese en el estreno de Sottovoce se destacó entre los famosos, y no tardaron en llegar los comentarios de sus seguidores. Sin sus hijos, en una noche de teatro, y con look de estilo urbano, la pareja volvió a tener una "cita de novios" y demostró una vez más el amor que sigue latente entre ellos.

A.E