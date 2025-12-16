Guillermina Valdés: "Estuve metida en cosas que no me representan"

En una charla tan íntima como descontracturada con Moria Casán en La mañana con Moria, Guillermina Valdés se animó a hablar sin filtros de su presente emocional, de los aprendizajes que le dejaron sus vínculos pasados y de una etapa personal marcada por la introspección. Entre risas, ironías y reflexiones profundas, la empresaria y actriz dejó en claro que hoy se encuentra en un momento de mayor conciencia y conexión consigo misma.

Lejos de victimizarse o de hacer balances dramáticos, Guillermina eligió un tono honesto para contar cómo fue ese proceso interno que la llevó a replantearse decisiones, relaciones y formas de estar en el mundo. “Estoy empezando a elegir”, resumió, dejando entrever que el camino recorrido no fue sencillo, pero sí necesario.

Guillermina Valdés

Guillermina Valdés y el aprendizaje de empezar a elegirse

“Creo que cuando uno elige desde un lugar de carencia, elige distinto”, explicó Guillermina al referirse a sus relaciones anteriores. Sin desmerecer el pasado, aclaró que todas las experiencias forman parte del aprendizaje: “No lo digo porque esté mal lo anterior, todos son procesos”. Según contó, busca vínculos desde un lugar más sano y completo.

“Tiene que ver con estar bien con una misma, con la integridad, con respirar y estar presente. Hacer tu trabajo, cuidar a tus hijos, respetar tus valores”, detalló. En ese sentido, fue clara al marcar una diferencia clave: “Elegir a alguien no para que te complete, sino para que te acompañe”. Consultada por Moría por su situación actual, Guillermina fue directa y sin rodeos: “Esta Guillermina todavía no eligió a nadie”. Una frase que resume su decisión de priorizarse antes de volver a involucrarse afectivamente.

Guillermina Valdés conversó con Moria Casán.

Guillermina Valdés, la exposición y una anécdota inesperada

El clima de la entrevista cambió cuando apareció el tema de la exposición mediática. Guillermina recordó una situación tan insólita como reveladora: se rompió la nariz en una de sus primeras salidas con una persona, en medio de un episodio de miedo y paranoia por la presencia de los medios. “Estaba muy fóbica a la exposición. Sentía que me perseguían todo el tiempo”, contó.

En medio de ese estado, salió apurada de un lugar, no vio un vidrio y se golpeó con fuerza. Lo más llamativo fue su reacción posterior: evitó atenderse durante días para no exponerse aún más. “Estuve dos días sangrando porque no quería ir a una guardia y que me vieran”, confesó.

Guillermina Valdés reconoce que estuvo “metida en cosas que no la representan” y que ese nivel de miedo no era sano. Entre las intervenciones filosas de Moria y carcajadas compartidas, logró reírse de una etapa compleja sin minimizarla. Con honestidad, dejó en claro que crecer también implica revisar, soltar y animarse a elegir distinto.