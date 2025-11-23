Así están hoy Helena, Dante y Paloma, los hijos de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega

Guillermina Valdés y Sebastián Ortega fueron pareja durante 14 años y juntos tuvieron a Helena, Dante y Paloma, tres jóvenes que hoy son adultos y que, pese a haberse criado muy cerca del mundo del espectáculo, eligieron mantener una vida discreta. A diferencia de su hermano menor, Lorenzo —fruto de la relación de Guillermina con Marcelo Tinelli—, ellos casi no aparecen en redes sociales y prefieren resguardar su intimidad, aunque mantienen una relación cercana y afectuosa con su mamá.

Helena, Dante y Paloma

Cómo están hoy Helena, Dante y Paloma, los hijos de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega

Dante, el mayor, siempre mostró inclinación por el arte. Le interesa la música, la actuación y los procesos creativos, aunque sin buscar tanta notoriedad. En su entorno destacan su sensibilidad artística y su manera de involucrarse en proyectos desde un lugar introspectivo. Con los años fue construyendo un estilo propio, influenciado por un ambiente familiar en el que la creatividad siempre estuvo presente.

Dante Ortega

Helena, por su parte, es quizá la más reservada del trío. De muy bajo perfil, evita los flashes y rara vez aparece públicamente. Quienes la conocen hablan de una joven tranquila, observadora y ligada a actividades artísticas desde un costado más personal que profesional. Mantiene un vínculo muy cercano con Guillermina y suele acompañarla en momentos familiares importantes, aunque sin mostrarlo en redes.

Helena Ortega

Paloma, la menor de los tres, tiene un costado estético y creativo muy marcado. Le interesan la imagen, la moda y el diseño, aunque al igual que sus hermanos prefiere mantener su vida privada al margen de la exposición. Su personalidad artística se refleja en su estilo y en la manera en que se relaciona con el entorno, siempre con una mirada sensible y detallista.

Paloma, Dante y Guillermina

Más allá de sus diferencias, los tres comparten una misma decisión: crecer y desarrollarse sin el foco mediático que rodea a su familia. La empresaria ha respetado siempre esa elección y suele hablar con orgullo del camino que cada uno transita, destacando su independencia, su sensibilidad y la unión que mantienen entre ellos.

Hoy, convertidos en jóvenes adultos, Helena, Dante y Paloma Ortega llevan adelante sus vidas en silencio, vinculados al arte desde distintos lugares y sosteniendo un lazo familiar sólido, lejos de las cámaras pero cerca de Guillermina y Sebastián.

F.A