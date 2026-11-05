Guillermo Eguiño, personal trainer de Juliana Awada: “Trabajamos la fuerza, coordinación y equilibrio”

Detrás de la rutina fitness de Juliana Awada hay un trabajo de planificación y entrenamiento personalizado. Uno de los profesionales que la acompaña en ese camino es Guillermo Eguiño, personal trainer con más de dos décadas de experiencia y una trayectoria que también incluye a distintas figuras del espectáculo, como Marcelo Tinelli, Jesica Cirio, Soledad Solaro y Dolores Trull.

Nacido en Daireaux, provincia de Buenos Aires, el entrenador llegó a la Ciudad de Buenos Aires para comenzar un recorrido profesional que fue construyendo de manera progresiva. "Cuando llegué a Capital Federal empecé mi camino prácticamente desde abajo, construyendo de a poco mi lugar en el mundo del entrenamiento personalizado", recordó en dialogo con CARAS. Con el paso de los años, la capacitación constante y la búsqueda de nuevas herramientas se convirtieron en parte de su filosofía de trabajo.

Guillermo Eguiño, el personal trainer que entrenó a Juliana Awada, Dolores Trull y Soledad Solaro.

"Soy un apasionado de mi profesión, muy inquieto y con una curiosidad permanente por aprender. Nada me conforma del todo, siempre busco crecer y superarme", explicó. En ese recorrido, el vínculo de confianza con sus alumnos también ocupa un lugar central, especialmente con quienes lo acompañan desde hace muchos años.

Los detalles del entrenamiento de Juliana Awada

A través de sus redes sociales, Juliana Awada suele compartir distintos momentos de sus rutinas en el gimnasio, donde muestra algunos de los ejercicios que realiza para mantenerse activa. En esas publicaciones se la pudo ver trabajando con elementos como kettlebells y combinando distintas disciplinas, entre ellas el pilates. Incluso, semanas atrás, dejó en evidencia que las condiciones climáticas no eran un impedimento para cumplir con su actividad física. "Con lluvias se entrena igual 8 AM", escribió junto a una imagen de uno de sus entrenamientos.

A lo largo de su carrera, Guillermo Eguiño trabajó con personalidades de distintos ámbitos, una experiencia que, según explicó, le permitió desarrollar versatilidad y creatividad a la hora de planificar. Para él, uno de los principales desafíos del entrenamiento personalizado consiste en adaptar las rutinas a las posibilidades y los tiempos de cada persona.

Guillermo Eguiño junto a Soledad Solaro, una de sus alumnas.

"Lo primero que busco es enseñarles a tener una rutina de entrenamiento que puedan sostener estén donde estén. No siempre necesitás un gimnasio ni equipamiento, una plaza o un espacio al aire libre también pueden ser una excelente opción", señaló.

En el caso de Juliana Awada, su trabajo apunta al desarrollo físico integral. El entrenador explicó que la planificación contempla distintas capacidades y no se limita a una cuestión estética. "La fuerza es uno de los pilares, pero también trabajamos otras capacidades: resistencia, movilidad, coordinación y funcionalidad. Me interesa que el entrenamiento tenga transferencia a su vida cotidiana y a las distintas actividades deportivas que realiza", detalló.

La propuesta, tal como describió, combina diferentes estímulos y objetivos, con una planificación que busca evolucionar y evitar la repetición constante de los mismos ejercicios. La continuidad y el respeto por los tiempos del cuerpo son otros de los aspectos que considera fundamentales. "La fuerza es nuestra base, pero también buscamos complementar con otras disciplinas y capacidades físicas", remarcó.

A través de las redes sociales, Guillermo Eguiño comparte sus rutinas más exigentes

Acción, progreso y motivación: los pilares del método de Guillermo Eguiño

Antes de diseñar una rutina, Guillermo Eguiño realiza mediciones y evaluaciones para conocer las características, los objetivos y la condición física de cada persona. A partir de esa información, elabora una planificación individual y define qué tipo de ejercicios y recursos resultan más adecuados.

Su metodología se apoya en tres conceptos que resume como acción, progreso y motivación. "Acción, porque el primer paso es involucrarse y comprometerse con el entrenamiento. Progreso, porque cada planificación debe tener una evolución y objetivos claros. Y motivación, porque es lo que nos permite sostener el compromiso y disfrutar del proceso", explicó.

Aunque la mayor parte de sus sesiones se desarrolla en gimnasios, no es partidario de depender exclusivamente de las máquinas. Prefiere trabajar con movimientos más libres y variados, aunque aclara que la elección depende de la edad, la condición física y las necesidades de cada alumno.

Guillermo Eguiño acompañó a Marcelo Tinelli en sus entrenamientos

En ese sentido, también incorpora el concepto de entrenamiento híbrido, que combina el trabajo de fuerza con otras disciplinas y capacidades físicas. La idea es desarrollar un cuerpo fuerte y funcional, preparado no solo para alcanzar objetivos estéticos, sino también para disfrutar de actividades como la natación, el yoga, el pilates y el entrenamiento funcional.

Las recomendaciones de Guillermo Eguiño para entrenar después de los 40 años

Uno de los aspectos en los que Eguiño pone especial atención es el entrenamiento a partir de los 40 y 50 años. Para el profesional, en esa etapa resulta fundamental cambiar la mirada sobre la actividad física y entender que el objetivo va mucho más allá de una cuestión estética. "A medida que pasan los años, el objetivo no debería ser solamente vernos bien, sino también conservar la fuerza, la masa muscular, la movilidad y la autonomía", sostuvo.

Entre sus prioridades menciona el entrenamiento de fuerza, la densidad ósea, la capacidad cardiovascular y la movilidad. Se trata de capacidades que permiten mantener una buena condición física y acompañar los cambios naturales del cuerpo. Sin embargo, también advierte que el ejercicio por sí solo no alcanza. La alimentación, el descanso y la recuperación forman parte de la planificación y son indispensables para conseguir resultados sostenibles.

"Les enseño que la alimentación es una prioridad y que no alcanza solamente con entrenar. La nutrición, el descanso y la recuperación son pilares fundamentales para conseguir resultados y cuidar la salud", remarcó. Desde su experiencia, además, considera que nunca es tarde para comenzar o retomar la actividad física. "He acompañado a personas que, incluso a esa edad, lograron resultados físicos y cambios que nunca antes habían conseguido. Eso demuestra que siempre estamos a tiempo de mejorar", aseguró.

Para Guillermo Eguiño, la clave también está en construir hábitos que puedan mantenerse en el tiempo. La constancia, la motivación y el entorno cotidiano tienen un papel importante en ese proceso. "Muchas veces, para cambiar no alcanza solamente con modificar lo que hacemos, sino que también necesitamos revisar nuestro entorno, las personas con las que compartimos nuestro día a día y los hábitos que nos rodean", reflexionó.

Su mirada resume una idea que atraviesa toda su metodología: el entrenamiento no debería ser una obligación pasajera ni una búsqueda de resultados inmediatos, sino una herramienta para mejorar la calidad de vida. "La edad no debería ser una limitación, sino una referencia para entender qué necesita cada persona y cómo acompañarla", cerró el entrenador.