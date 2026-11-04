Cómo nació la historia de amor entre Pomi Baker y Abraham Awada, los padres de Juliana Awada

Detrás del éxito, la elegancia y la sofisticación que caracterizan a Juliana Awada, se esconde la historia de amor de sus padres, Elsa Esther "Pomi" Baker Yessi y Abraham Awada. Ellos fueron los encargados de forjar una verdadera dinastía familiar y comercial en la Argentina. Todo comenzó a mediados de la década de 1950, cuando apenas eran unos jóvenes soñadores con ganas de progresar. Desde aquel primer encuentro, la chispa del amor se encendió de inmediato, marcando el inicio de un camino compartido que transformaría para siempre sus vidas y daría origen a un sólido hogar donde criaron a sus cinco hijos: Zoraida, Daniel, Alejandro, Leila y Juliana.

Juliana Awada junto a sus padres: Pomi Baker y Abraham Awada

De origen sirio-libanes: la construcción del amor de Elsa "Pomi" Baker y Abraham Awada

El entramado de esta gran dinastía se sostiene sobre las raíces de la colectividad sirio-libanesa, una comunidad que desembarcó en la Argentina trayendo consigo una profunda cultura de esfuerzo, unión familiar y tradiciones inquebrantables. En este entorno creció Elsa Esther "Pomi" Baker Yessi, una joven argentina de ascendencia que cautivaba por su innata elegancia, simpatía y fuerte personalidad. Por su parte, Abraham Awada era un inmigrante que llegó al país con un espíritu emprendedor inigualable y una visión innata para los negocios textiles.

El destino cruzó sus caminos a mediados de la década de 1950, más precisamente en 1954, durante un tradicional baile social organizado por la propia colectividad en Buenos Aires, un espacio clave donde las familias de la comunidad solían reunirse para mantener vivas sus costumbres. En aquel salón, el flechazo entre la joven de 17 años y el prometedor comerciante fue inmediato. Tras un noviazgo signado por el profundo respeto a los mandatos familiares y los valores compartidos, la pareja consolidó su amor de manera definitiva al año siguiente.

En 1955, celebraron su casamiento rodeados de sus seres queridos, sellando un pacto de amor y compañerismo que duraría toda la vida. Este matrimonio no solo representó la unión de dos personas profundamente enamoradas, sino que se convirtió en la piedra fundacional de un clan familiar sumamente unido y de un exitoso proyecto comercial que, con el tiempo, dejaría una huella imborrable en la historia de la moda argentina.

Pomi Baker, Abraham Awada

Reinitas: el proyecto de Elsa "Pomi" Baker y Abraham Awada que comenzó con la dinastía indumentaria

Lo que nació como un pequeño sueño familiar en la localidad de Villa Ballester, terminó revolucionando la moda argentina. A comienzos de la década de 1950, el matrimonio de Pomi Baker y Abraham Awada fundó La Reinita, una modesta boutique de ropa infantil. Con una agudeza comercial única, el empresario advirtió rápidamente que el verdadero éxito no estaba en la reventa, sino en la producción propia. El ingenio artesanal de la mujer, sumado al capital obtenido tras vender un automóvil ganado en una rifa barrial, les permitió abrir su primera pequeña fábrica en los años 60. Allí dieron el gran vuelco estratégico hacia el prêt-à-porter y la indumentaria femenina, sentando las bases definitivas para el nacimiento de la marca Awada en los años 80.

En la actualidad, aquel taller inicial se transformó en un imperio textil y empresarial que trasciende fronteras. Bajo el liderazgo del hermano mayor, Daniel Awada, la familia constituyó el poderoso Grupo Altatex. Este holding hoy unifica no solo la sofisticada línea de mujeres que mantiene activa a la matriarca Pomi, sino también a las marcas líderes del mercado juvenil e infantil: Cheeky y Como Quieres que te Quiera. Con una imponente planta industrial de 20.000 metros cuadrados en Tigre, el grupo distribuye millones de prendas al año. Además, la influencia de la dinastía se expandió hacia nuevos horizontes comerciales con el reciente lanzamiento de Awada Market, un exclusivo proyecto de decoración y estilo de vida liderado por Juliana, consolidando un legado familiar imborrable en el país.

Pomi Baker, Abraham Awada

La familia que construyeron Elsa "Pomi" Baker y Abraham Awada

El verdadero éxito de Pomi Baker y Abraham Awada radicó en la conformación de un hogar sólido, regido por los valores del esfuerzo, el amor y el respeto mutuo. De esa unión nacieron cinco hijos que, estimulados por la libertad de elegir sus propios caminos, consiguieron brillar en universos profesionales completamente diversos sin perder jamás el estrecho lazo de unión familiar que sus padres les inculcaron desde pequeños.

El primogénito del clan es Daniel Awada, un destacado y reservado empresario textil. Él asumió un rol directivo en la expansión de los negocios familiares, convirtiéndose en el principal referente detrás del éxito masivo de las reconocidas firmas de indumentaria infantil y juvenil Cheeky y Como Quieres que te Quiera. Siguiendo de cerca la huella comercial del hogar, Zoraida Awada optó también por el mundo de los negocios independientes. Ella mantiene un rol muy activo dentro de la fábrica textil familiar, gestionando con un bajísimo perfil mediático las decisiones comerciales y operativas esenciales para el crecimiento de la marca madre, Awada.

Por un sendero completamente opuesto y volcado hacia la sensibilidad pública, Alejandro Awada decidió alejarse del mandato empresarial familiar para convertirse en un respetado actor de cine, teatro y televisión. Su gran talento interpretativo lo consagró en producciones de enorme trascendencia nacional. En la misma línea creativa se encuentra Leila Awada, una artista plástica y profesora de artes visuales egresada de la Universidad Nacional de Bellas Artes. Sus aclamadas pinturas y exposiciones contemporáneas decoran prestigiosos espacios.

Por último, la hija menor es Juliana Awada, la diseñadora y empresaria de moda. Ella heredó la sofisticación innata de Pomi Baker y expandió su propio sello estético mediante proyectos de decoración y estilo de vida, consolidándose como el nexo integrador que reúne periódicamente a toda la dinastía.

Los hijos de Pomi Baker y Abraham Awada

El legado de amor iniciado por Pomi Baker y Abraham Awada sigue más vivo que nunca, a pesar del fallecimiento del patriarca. Aquella joven historia de amor se transformó en una dinastía indestructible, donde el recuerdo de Abraham y la vigencia de Pomi continúan inspirando el éxito, la unión y la sofisticación de toda la familia Awada.