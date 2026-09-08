Paso a paso: los 5 ejercicios de Juliana Awada para mejorar la coordinación y movilidad en el gimnasio

Juliana Awada, reconocida por su elegancia y su estilo, sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir imágenes de su entrenamiento en el gimnasio. En la secuencia se la observa realizando 5 ejercicios orientados a fortalecer el cuerpo, mejorar el equilibrio y trabajar la movilidad, bajo la supervisión de su instructor.

La rutina de la empresaria textil combina fuerza, potencia, coordinación, resistencia, movilidad y control corporal. Con elementos como pelotas, mancuernas y una pesa rusa, la ex Primera Dama propone un entrenamiento variado y funcional.

Juliana Awada

Estiramiento en banco para mejorar la movilidad de la cadera

El primer ejercicio que realiza Juliana Awada es estiramiento en banco para mejorar la movilidad de cadera. En las imágenes, la diseñadora aparece de pie sobre un banco de pesas horizontal, con una pierna apoyada sobre la superficie y la otra extendida hacia el suelo. Con el torso erguido y una mano en la cintura, mantiene el equilibrio mientras realiza un movimiento que combina estiramiento dinámico y control postural.

Juliana Awada haciendo ejercicio de estiramiento en banco

Este ejercicio está enfocado en mejorar la flexibilidad y la movilidad de la cadera. También contribuye a aumentar la amplitud de movimiento y preparar los músculos para actividades más exigentes. Puede incorporarse tanto durante la entrada en calor como en la etapa de recuperación, siempre realizando el movimiento de manera controlada.

Plancha con pelotas de yoga para fortalecer el core

En la segunda imagen, Juliana Awada realiza una variante avanzada de la plancha abdominal utilizando dos pelotas de ejercicio. Cada mano se apoya sobre una pelota, lo que genera una superficie inestable y obliga al cuerpo a realizar un esfuerzo adicional para conservar la posición.

La plancha trabaja principalmente los músculos del core, entre ellos los abdominales, los oblicuos y la zona lumbar. Sin embargo, también exige fuerza en los hombros, brazos y espalda. Al tener que controlar el movimiento de las pelotas, el ejercicio favorece la coordinación, el equilibrio y la propiocepción.

Juliana Awada haciendo ejercicios de plancha con pelotas

Se trata de una opción desafiante, especialmente indicada para personas con experiencia previa. Para ejecutarla correctamente es importante mantener el cuerpo alineado, activar el abdomen y evitar que la zona lumbar se hunda. Ante cualquier dificultad, puede comenzar con una plancha tradicional.

Press de pecho con mancuernas sobre una pelota de estabilidad

La tercera imagen muestra a la empresaria recostada sobre una pelota de estabilidad mientras realiza un press de pecho con mancuernas. Las caderas permanecen elevadas y los brazos se extienden hacia arriba para luego descender de manera controlada.El movimiento fortalece principalmente el pecho, los hombros y los tríceps. Al utilizar una pelota en lugar de un banco tradicional, el ejercicio incorpora un componente de inestabilidad que obliga a activar constantemente el abdomen y los músculos estabilizadores del torso.

Juliana Awada haciendo press de pecho con mancuerdas

Además de trabajar la fuerza del tren superior, esta variante favorece la coordinación y el control corporal. La técnica resulta fundamental: las pesas deben moverse de forma pareja, sin balanceos, mientras se mantiene una postura estable y una respiración regular.

Peso muerto a una pierna con pesa rusa

En la cuarta imagen, le expareja de Mauricio Macri realiza un peso muerto a una pierna con una pesa rusa. Con una pierna ligeramente flexionada, extiende la otra hacia atrás mientras inclina el torso hacia adelante y sostiene la carga con ambas manos y en movimiento repetitivo.

Juliana Awada en el gimnasio haciendo ejercicio con una pesa rusa

Este ejercicio trabaja especialmente los glúteos, los isquiotibiales y los músculos de la zona media. También exige un alto nivel de equilibrio y coordinación, ya que todo el cuerpo debe permanecer controlado sobre una sola pierna. Para realizarlo de manera segura, es necesario mantener la espalda recta, evitar movimientos bruscos y concentrar el esfuerzo en la cadena posterior. La carga debe ser adecuada para cada persona, priorizando siempre la técnica por encima del peso.

Ejercicios de tríceps en polea

La última imagen muestra a Juliana Awada en el gimnasio realizando un ejercicio de polea, específicamente una extensión de tríceps con cuerda. Se encuentra en una postura de desplante con una pierna ligeramente flexionada hacia adelante mientras sus brazos extienden la polea hacia abajo, manteniendo la espalda recta y el core activado.

Ejercicios de tríceps en polea de Juliana Awada

Los ejercicios de tríceps en polea son ideales para fortalecer y definir los músculos del tríceps braquial, que se encuentran en la parte posterior del brazo. Estos ejercicios ayudan a mejorar la fuerza y la masa muscular en esa zona, lo que a su vez contribuye a una mayor estabilidad del codo y al desarrollo de brazos más tonificados. Además, son una excelente opción para quienes desean trabajar de manera controlada y segura, ya que la polea permite ajustar la carga según el nivel de cada persona, facilitando una progresión efectiva y evitando lesiones.

Juliana Awada realizó una variedad de ejercicios enfocados en diferentes aspectos del entrenamiento físico, incluyendo fuerza, potencia y coordinación, así como resistencia, movilidad y control corporal. Su rutina combinaba actividades que fortalecen sus músculos, mejoran su agilidad y equilibrio, y promovía un estado físico integral, permitiéndole mantener un rendimiento óptimo y una buena condición física.