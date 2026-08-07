Quién es el entrenador que acompaña a Juliana Awada en su exigente rutina fitness

Juliana Awada no solo deslumbra con su estilo y elegancia, sino también por sus hábitos saludables. En cada publicación de redes sociales, la diseñadora destaca la importancia de mantenerse activa y en forma, y para ello cuenta con un profesional dedicado que la acompaña en su exigente rutina fitness. Este entrenador, cuyo nombre resuena en el mundo del entrenamiento personalizado, es Guillermo Eguiño.

Guillermo Eguiño, el hombre detrás de la figura de Juliana Awada

Juliana Awada lejos de improvisar, elige prepararse en un gimnasio con una rutina precisa a cargo de su personal trainer Guillermo Eguiño. En varias ocasiones, la diseñadora mostró en su cuenta de Instagram ejercicios con kettlebells, pilates, entre otros. La empresaria de moda ha encontrado en su entrenador a un aliado clave para mantener su estilo de vida saludable.

Juliana Awada//Instagram

En su cuenta de Instagram, Guillermo Eguiño comparte detalles de sus servicios de entrenamiento, donde se puede ver claramente su enfoque profesional y dedicado. Él ofrece entrenamientos tanto en espacios outdoor como indoor, adaptándose a las necesidades y preferencias de cada cliente.

La relación entre Juliana Awada y Guillermo Eguiño refleja un compromiso serio por la salud y la estética, a la vez que promueve un estilo de vida activo que inspira a sus seguidores a seguir sus pasos. Así lo demostró el día en que la ciclogénesis se hizo presente en la zona del AMBA, ella y su personal trainer no suspendieron su rutina y contra cualquier pronóstico continuaron con sus ejercicios.”Con lluvias se entrena igual 8 AM”, escribió.

Juliana Awada con Guillermo Eguiño//Instagram

La presencia de Juliana Awada en el mundo fitness ha sido reforzada por la figura de Guillermo Eguiño, quien ha sabido diseñar programas efectivos y personalizados para que la exprimera dama se vea espléndida cada día. Utilizando elementos en su gimnasios y ejercicios precisos.

El entrenador de los famosos de Juliana Awada a Marcelo Tinelli

De acuerdo a su perfil de Instagram, Guillermo Eguiño no se limita solo a sesiones presenciales, el entrenador también promociona sus clases online, permitiendo que personas de diferentes lugares puedan acceder a sus conocimientos y entrenamientos. Además, ofrece servicios para empresas y entrenamientos corporativos.

Guillermo Eguiño se ha consolidado como el personal trainer de las celebridades, en sus redes sociales abundan imágenes de diferentes personalidades de la farándula que han contado con sus rutinas fitness entre ellos: Dolores Trull, Soledad Solaro, Marcelo Tinelli y Jesica Cirio.

Marcelo Tinelli con Guillermo Eguiño, el personal trainer de Juliana Awada//Instagram

La reputación del entrenador se ha consolidado gracias a su dedicación y resultados visibles. Juliana Awada, en ese contexto, se suma a un selecto grupo de personas que han encontrado en Guillermo Eguiño un experto capaz de motivar y guiar en cada paso del camino. La relación profesional y de confianza entre alumna y personal trainer ha sido evidente en las redes sociales, donde la ex primera dama comparte su progreso y agradece el apoyo de su entrenador.