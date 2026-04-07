Así fue el cumpleaños de Ricardo, el hermano de Guillermo Francella: mega salón, invitados de lujo y un show privado de primer nivel

Aunque suele mantener un perfil mucho más bajo que el de su hermano, Ricardo Francella siempre despierta curiosidad cada vez que aparece en escena. El mayor del clan Francella no pertenece al mundo de la actuación de manera profesional, pero su nombre quedó instalado en el universo mediático por su vínculo con Guillermo Francella y por algunas apariciones públicas que, con el tiempo, lo volvieron un personaje reconocible.

Guillermo y Ricardo Francella

El pasado 4 de abril, Ricardo cumplió 75 años y decidió celebrarlo a lo grande. Días después comenzaron a circular detalles del exclusivo festejo que organizó para recibir esta nueva vuelta al sol, en una noche marcada por el lujo, los invitados especiales y una puesta pensada para disfrutar entre amigos, familia y figuras cercanas al espectáculo.

El increíble festejo de Ricardo Francella

Lejos de una reunión íntima o discreta, Ricardo Francella apostó por un cumpleaños de gran escala. El evento se realizó en un mega salón y contó con una lista de invitados de lujo, entre los que no faltaron personalidades vinculadas al ambiente artístico y, por supuesto, la presencia de Guillermo Francella, que acompañó a su hermano en una fecha tan especial.

La celebración tuvo de todo: música en vivo, un entorno elegante y una atmósfera festiva que convirtió el cumpleaños en mucho más que una simple reunión familiar. A sus 75 años, Ricardo eligió brindar con estilo y rodeado de afecto, en una fiesta que dejó en claro el peso social y emocional que tiene dentro de su círculo más cercano.

El show privado que sorprendió a todos

Uno de los momentos más comentados de la noche tuvo que ver con la participación de Iván Ramírez, quien fue convocado especialmente para animar el festejo. El artista compartió luego su emoción en redes sociales con un mensaje que rápidamente llamó la atención: “¡Un sueño hecho realidad! Tuve el honor de que Guillermo Francella me contratara para animar el cumpleaños de su hermano Ricky. ¡Gracias, Guillermo!”

La contratación del show privado terminó de sellar el tono exclusivo del evento y dejó una imagen clara del tipo de homenaje que vivió Ricardo Francella: una noche pensada al detalle, con entretenimiento de primer nivel y el cariño de quienes lo acompañan desde siempre.