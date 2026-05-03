Así es la vida de Gastón Cocchiarale, Miguel, de "El encargado": discípulo de Francella, fundador de teatros y representante

Gastón Cocchiarale atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera, gracias a la popularidad y el reconocimiento que le dio su papel de Miguel, en El Encargado (Disney+) la exitosa serie protagonizada por Guillermo Francella. Su interpretación, marcada por matices ambiguos y unas tensiones constantes con Eliseo, lo posicionó como una de las figuras más destacadas de la ficción nacional. Sin embargo, su trayectoria no se limita solamente a su trabajo en la pantalla de streaming: detrás de escena, construye una carrera multifacética que combina actuación, dirección y gestión cultural.

Gastón Cocchiarale y Guillermo Francella | Captura de pantalla Disney+

Gastón Cocchiarale: del fenómeno de “El Encargado” al reconocimiento actoral

Gastón Cocchiarale no solo comparte elenco con Guillermo Francella, sino que también reconoce en él a un verdadero mentor. La relación entre ambos excede lo profesional y se inscribe en una dinámica de maestro y discípulo que el propio actor define como fundamental en su formación. Esa influencia se potencia en su trabajo con directores de renombre como Juan José Campanella y Luis Brandoni, quien lo dirigió en distintos proyectos y contribuyó a afianzar su perfil interpretativo dentro de la industria actoral.

Gastón Cocchiarale y Juan José Campanella.

En teatro, su recorrido también suma hitos relevantes. Fue nominado a los Premios Martín Fierro 2025 como Mejor Actor de Reparto por la obra Empieza con D, siete letra, consolidando su presencia en el circuito escénico. Además, asumió el rol de director en el Ciclo Expresso 2025, una propuesta de teatro breve e intenso que surgió como respuesta a la necesidad de generar espacios de expresión accesibles, dinámicos y centrados en el trabajo actoral.

Gestión cultural, formación y compromiso social, el trabajo de Gastón Cocchiarale

La faceta empresarial de Gastón Cocchiarale se despliega con igual intensidad. A través de sus redes sociales, el propio dramaturgo se presenta como socio fundador de Almagna Teatro, un nuevo polo artístico ubicado en el corazón de Almagro. Este sitio no solo funciona como sala teatral, sino también como espacio de ensayo para danza, teatro y encuentros culturales. Asimismo, este proyecto refleja su compromiso con la expansión de espacios independientes y con la creación de comunidad dentro del ámbito artístico.

En paralelo, el artista se desempeña como representante artístico en Tommy Pashkus Agencia, donde acompaña el desarrollo de talentos emergentes. En este marco, su mirada no se limita a lo actoral, sino que apunta a construir carreras integrales, combinando formación, oportunidades laborales y proyección a largo plazo. Esta tarea se complementa con su rol como creador y director de la escuela Crear es Crear, un espacio de formación actoral que ganó gran impulso durante la pandemia.

Fue precisamente en ese contexto de crisis sanitaria donde el actor encontró una nueva oportunidad. Ante el cierre de teatros, volcó su energía a la enseñanza y logró triplicar la cantidad de alumnos, pasando de 40 a 125. Las clases no solo se convirtieron en un sostén económico, sino también en una herramienta de expansión creativa y de conexión con nuevas generaciones de intérpretes.

Gastón Cocchiarale y Guillermo Francella | Instagram

Cabe destacar que Gastón Cocchiarale, además, se posiciona como una voz activa en temas sociales vinculados al ámbito artístico. Es un defensor de la ley de talles. Su compromiso con estas causas refuerza una identidad que trasciende la actuación: la de un artista integral, que entiende su profesión como un espacio de transformación cultural, formación colectiva y construcción de nuevas oportunidades dentro y fuera del escenario.

NB