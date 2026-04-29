Así es la habitación de Roma, la hija de Dalma Maradona: orden al máximo, muebles personalizados y "taller" personal

Dalma Maradona volvió a mostrar su faceta como mamá y compartió en sus redes sociales la nueva adquisición en la habitación de su hija mayor, Roma, de 7 años. Teniendo en cuenta la tendencia de este último tiempo, la actriz apostó por un ambiente pensado tanto para el descanso como el juego. Es por esta razón que sumó tableros "estilo taller" con juegos interactivos a los cuales colocó en el escritorio de la niña, donde el orden al máximo y los muebles personalizados se convirtieron en el centro de atención.

Dalma Maradona reacondicionó la habitación de sus hijas junto a Andrés Caldarelli

En las últimas horas, Dalma Maradona encendió la cámara de su celular y mostró en su cuenta personal de Instagram cómo incorporó un tablero interactivo para que su hija más grande Roma pueda desplegar toda su imaginación teniendo como eje central el almacenamiento de objetos. Para ello, contó con la ayuda de su esposo Andrés Caldarelli, quien la ayudó a instalar este panel -estilo "taller"- multilaminado de guatambú, ideal para establecer el orden al extremo.

Dalma Maradona, Roma y Azul | Instagram

Este objeto organizativo está pensado para que la nieta de Diego Maradona pueda disfrutar de su cuarto con estilo, orden y funcionalidad. El mismo fue colocado por encima de un escritorio y contó con diversos accesorios -tales como cajoncitos enrejados, estantes, ganchos y hasta un portaauriculares- pensados para organizar diversos elementos al estilo "taller". Así, desde tijeras, lápices de colores, cintas, resaltadores con brillitos, pulseras, muñequitos mini y libros de cuentos, la menor enseñó cómo quedó todo en su lugar manteniendo cada cosa al alcance de la mano.

Habitación de las hijas de Dalma Maradona | Instagram

Dalma Maradona mostró sus dotes con la arquitectura

Una de las cualidades que destacó Dalma Maradona es que este panel interactivo pudo ser colocados por ellos mismos, destacando la practicidad del producto. Además, al ubicarlo frente a los amplios ventanales de madera, hizo que la presencia de luz natural ayude a aprovechar al máximo este espacio. "Si nosotros lo pudimos colocar, puede cualquiera", bromeó mostrando un breve clip compartiendo el trabajo en dúo junto a su esposo. De esta manera, el matrimonio, no duda en brindarle a Roma un espacio adaptado a sus necesidades y demandas, acompañando su crecimiento, incluso con la remodelación de su hogar. Este tipo de cambios demuestra la importancia que le dan a crear ambientes funcionales y adaptados a cada etapa de la infancia.

Habitación de las hijas de Dalma Maradona | Instagram

El pasado 12 de marzo, Dalma compartió imágenes de cómo había quedado la habitación de su hija Roma. Con sumo orgullo y alegría, retrató cómo quedó el cuarto “de nena grande”. Este ambiente está conformado por una paleta de colores en tono rosa. Tanto el acolchado de la cama individual, como los almohadones y la pared empapelada, siguen la misma línea cromática respondiendo a los gustos estéticos en materia de deco a la nena y dejando atrás las figuras infantiles propias de la primera infancia.

Así, con cortinas traslúcidas que permiten la entrada de luz natural, junto con un espacio diseñado especialmente para el descanso y las actividades lúdicas, la influencer sigue ajustando los detalles para crear una pieza que se adapte a las preferencias y necesidades de su hija mayor, quien está forjando su personalidad. Además, al sumar muebles y objetos totalmente personalizados los cuales manda a confeccionar especialmente para la ocasión -como el tapete con el nombre y un dibujo de un arcoíris-, aportan originalidad y un condimento que lo hace único e irrepetible.

Habitación de Roma, la hija mayor de Dalma Maradona | Instagram

Para completar la renovación, Dalma Maradona dejó en claro que su prioridad es crear espacios que acompañen la creatividad y el crecimiento de su hija, combinando diseño, practicidad y calidez en cada rincón del hogar. Así, con pequeños cambios y nuevas incorporaciones pensadas especialmente para Roma, el cuarto se transformó en un ambiente dinámico donde el juego, el orden extremo mediante un panel estilo "taller" y la imaginación conviven todos los días.

NB