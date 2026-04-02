Dalma Maradona mostró cómo quedó la nueva habitación de su hija, Roma: “De nena grande”

Dalma Maradona no duda en mostrar en sus redes sociales el amor que le tiene a su familia. Desde grandes eventos hasta pasar tiempo de calidad, ella se busca la manera de demostrarles que los adora. Sobre todo, tiene un cariño excepcional por sus hijas Azul y Roma, quienes acompaña en su crecimiento en todo momento. El 12 de marzo, su hija mayor cumplió los 7 años, y Dalma decidió acompañarla rearmado su habitación. En sus redes sociales, mostró el resultado y cómo hizo para que sea un espacio "de nena grande".

Roma, hija de Dalma Maradona

Así quedó la habitación de Roma, la hija de Dalma Maradona: "De nena grande"

Dalma Maradona entiende que a medida que sus hijas crecen, sus gustos también evolucionan hasta forjar su propia personalidad. Por eso, está atenta a hacer cambios en su hogar, cuando ellas lo prefieran. Este 12 de marzo del 2026, Roma, su nena mayor, cumplió los 7 años. Tras una fiesta temática de Hello Kitty, organizada junto a Claudia Villafañe, decidió hacer una remodelación de la habitación de su pequeña y mostró el cambio en sus redes sociales.

En sus historias de Instagram, compartió una postal de una parte del lugar, donde se destacaba el amor de la niña por el rosa. El colchón, los almohadones y el peluche sobre la cama individual combinaban a la perfección con la pared del mismo color y dibujos de una tonalidad más oscura con forma de flores. El lugar se modernizaba con muebles geométricos originales y tecnología perfecta para la pequeña. Sin embargo, lo que más destacó fueron las "cortinas de nena grande" que eligió, en un total white que permitía la entrada de luz natural.

La habitación de Roma, hija de Dalma Maradona

El tierno mensaje de Dalma Maradona a su hija Roma, por su cumpleaños 7

Dalma Maradona no deja pasar ningún detalle cuando se trata de sus hijas, y, por el cumpleaños 7 de Roma, decidió dedicarle un tierno mensaje, recordando su nacimiento y cómo se enamoró de ella a primera vista. "¡Siempre te voy a repetir que no estás ni cerca de ser lo que yo imaginaba, porque sos muchísimo más! ¡Que hermosa persona sos Momita! Tan sensible, tan atenta ,tan exigente y una de las personas más graciosas que conozco. ¡Sos la mejor hermana mayor que vi en mi vida!", destacó de la pequeña.

De esta manera, le pidió que nunca cambiara ya que esa personalidad la llevaría muy lejos al éxito. "Te amo, te admiro, te celebro y hoy festejo mis 7 años de mamá junto a vos. ¡Gracias por enseñarme todos los días, sigo aprendiendo! ¡Sigamos compartiendo 10000 shows porque yo siempre voy a ser tu fan número 1! ¡Feliz cumple Moxi Mox! ¡Te amo y que se te cumplan todos tus deseos y más! ¡Vos me cumpliste a mi el mejor de todos que es ser tu mamá!", cerró con ternura.

El tierno mensaje de Dalma Maradona a su hija Roma, por su cumpleaños 7

De esta manera, decidió darle como regalo una remodelación de su habitación para celebrar su crecimiento, y mostró a sus seguidores como quedó el espacio total pink que armó con amor y cariño. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en dejar sus mensajes felicitando a la familia y enterneciéndose por la relación que tienen madre e hija. Dalma Maradona no duda en darle su espacio a Azul y Roma y acompañar su crecimiento, incluso con la remodelación de su hogar.

A.E