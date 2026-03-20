Habló el estilista de la supuesta discordia, Dav Martens, entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Donde quiero estar"

En los últimos días salió a la luz algo que ya se venía especulando: Tini Stoessel y Emilia Mernes habrían terminado su amistad. Todo comenzó cuando la intérprete de Cupido dejó de seguir a la cantante y levantó más sospechas de un posible conflicto. Ahora, apareció en escena el estilista Dav Martens, quien fue mencionado por Yanina Latorre al contar los motivos de la pelea entre ellas.

Qué dijo Dav Martens en medio de la fuerte interna entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

En medio de la evidente distancia entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, la atención empezó a centrarse en los profesionales que antes trabajaban con “La Triple T” y que hoy integran el equipo de la novia de Duki. En este sentido, Dav Martens, el reconocido estilista de importantes figuras, reaccionó con un particular posteo que llamó la atención en las redes sociales.

Previo a su publicación en historias de Instagram, Yanina Latorre había revelado que el motivo del enfrentamiento ellas comenzó cuando después de una pausa laboral de Tini Stoessel varios integrantes de su equipo, entre ellos bailarinas, estilista y maquillador, pasaron a trabajar con Emilia Mernes. Si bien la cantante intentó recuperarlos en su vuelta a los escenarios, muchos decidieron continuar con su colega, lo que fue interpretado para la artista como una falta de códigos y desató enojo de su parte.

Emilia Mernes y Tini Stoessel

En ese contexto, uno de ellos quedó en el ojo de la tormenta y es el experto en moda Dav Martens, quien prepara y viste a Emilia Mernes para los shows y eventos a los que asiste. "Orgulloso de elegir donde quiero estar", escribió junto a la canción "A 1000 km" de la cantante entrerriana. Además, sumó dos emojis: un corazón blanco y una estrella dorada. Como era de esperarse, su posteo no pasó desapercibido y generó aún más revuelo en esta disputa que salió a la luz.

Para algunos usuarios fue interpretada como una señal clara de quiebre entre él y Tini Stoessel mientras que para otros se trató de un gesto que reafirma su exitoso presente laboral junto a Emilia Mernes. Si bien se desconoce por qué motivo compartió este mensaje, lo cierto es que en pocos minutos cosechó una ola de opiniones divididas de parte de los respectivos fans de las jóvenes.

Dav Martens rompió el silencio con un llamativo mensaje.

Quién es Dav Martens, el estilista que dejó de trabajar con Tini Stoessel para quedarse con Emilia Mernes

David Martínez, más conocida en la industria de la moda como Dav Martens, es un joven español que logró posicionarse como uno de los estilistas más elegidos de la escena actual. Figuras destacas como Georgina Rodríguez, Belinda, Ana Mena y Bad Gyal lo eligen para armar sus vestuarios.

Desde hace unos años comenzó a ganar popularidad en la Argentina porque vistió en diversas oportunidades a Valentina Zenere, Nicki Nicole, Tini Stoessel y Emilia Mernes. Sin embargo, desde hace un tiempo la pareja de Rodrigo de Paul dejó de mostrarse con él y su estilo ya no lleva su sello, lo que alimentó rumores que ahora cobran otro significado.

Tini Stoessel y Dav Martens

Según reveló Yanina Latorre, el estilista optó por continuar trabajando con Emilia Mernes luego de que Tini Stoessel le pidiera exclusividad. Del otro lado, habría recibido una propuesta con una remuneración más alta y mejores condiciones, factores que terminaron inclinando la balanza. Su decisión habría generado enojo y decepción en la artista, generando así un mayor distanciamiento con la intérprete de No se ve.

En resumen, en medio de esta explosiva información que se dio a conocer en los últimos días, habló Dav Martens, el estilista de la supuesta discordia entre Tini Stoessel y Emilia Mernes. Mediante un mensaje claro, el especialista disparó generando más repercusiones en las redes: "Orgulloso de elegir donde quiero estar".