Habló Gabriela, hermana de Marcelo Corazza: "Estamos unidos como familia"

Marcelo Corazza, primer ganador de Gran Hermano y figura reconocida de la televisión, enfrenta un delicado proceso judicial en el que se lo acusa de corrupción de menores. A dos días de iniciado el juicio oral, el caso volvió a estar en el centro de la escena mediática, despertando gran atención por el impacto sobre su imagen pública.

En este contexto, su hermana Gabriela, rompió el silencio en una entrevista brindada al programa LAM, donde habló del presente familiar y del modo en que están a acompañando a Marcelo Corazza en uno de los momentos más difíciles de su vida, con un tono firme y guardando detalles, se refirió a cómo transitan las audiencias, el rol de la familia y la confianza que mantienen en la justicia.

Las contundentes declaraciones de Gabriela Corazza

Durante entrevista con la cronista de LAM, Gabriela aseguró que toda la familia está unida: “Queremos que haya justicia, confiamos en nuestros abogados y él es un referente para todos nosotros. Marcelo es muy importante para sus sobrinos y estamos apoyándolo en cada audiencia”, expresó.

Respecto a la acusación, fue clara en su postura: “Yo creo totalmente en mi hermano, creo en su inocencia. Él no conocía a esta gente y yo le creo. No quiero hablar de la causa en sí, pero sí puedo decir que estamos convencidos de quién es Marcelo”. También relató lo que significó para ellos la detención previa del ex productor: “Fue difícil, íbamos a verlo tres veces por semana, nosotras o mis hijos. No le faltó nada porque lo acompañamos siempre, pero fue un momento durísimo”.

La confianza de la familia de Marcelo Corazza en el sistema Judicial

En el tramo final de la entrevista, Gabriela Corazza se mostró consciente de la gravedad de la acusación, aunque volvió a marcar su confianza en Marcelo: “Sé que ese no es mi hermano. Esa acusación no va con él, lo conozco y estoy convencida de su inocencia”.

Consultada sobre el respaldo del ámbito laboral, aclaró que sus compañeros de Telefe no le dieron la espalda: “Sus compañeros no lo dejaron solo”. Sobre un eventual regreso a la pantalla de Marcelo Carraza, prefirió no adelantarse: “No sé qué va a pasar, pero para mí un delito así es imperdonable. Solo esperamos que la Justicia hable”, finalizó.