Filtraron un audio que expone cómo acciona los trolls que Wanda Nara manejaría

Wanda Nara sigue en el ojo de la tormenta. Esta vez por ser señalada de tener un ejército de trolls para hostigar y criticar a la China Suárez en las redes sociales. Así lo contaron en Puro Show (eltrece) y desde ese momento, la conductora decidió no brindar más notas al ciclo. En medio de las repercusiones que generó la noticia, expusieron al aire un audio clave que confirmaría el accionar de la mediática contra la actual novia de Mauro Icardi.

Un explosivo audio confirma cómo Wanda Nara ataca a la China Suárez en las redes

Fernanda Iglesias reveló en Puro Show (eltrece) que Wanda Nara tendría un "un ejército de trolls" que tiene como objetivo apuntar contra la China Suárez en las redes sociales. Sin embargo, aclaró que ella no es quien apunta contra la actriz a través de cuentas falsas sino que es "el cerebro de esta operación" y que tiene una mujer marroquí que se encarga de ejecutar la particular tarea.

En este sentido, contó que Luciana Campil, amiga de Wanda, es quien a su vez se comunica sólo con Nahuala Mohamed que lidera a los demás "trolls". Para sorpresa de los televidentes, en el programa de espectáculos expusieron al aire un audio que confirmaría esta polémica información.

A quien se la escucha, justamente, es a Nahuala que se muestra furiosa con la actitud de Wanda Nara y relata detalles de cómo funciona esta campaña para desprestigiar a la China Suárez. “El nivel que ha llegado hoy Wanda, con insultos. Cuando vea a menos personas defendiéndola, verá cómo se bajan los pantalones”, asegura en la grabación que deja en claro que la empresaria tenía trato directo con esta persona.

En otro momento del audio que la mujer envió al grupo de trolls y que salió a la luz, se la escuchar decir: “Nos partimos el alma, yo me quedo sin dormir porque trato con otros grupos". Además, agrega decepcionada por el trato que reciben de la empresaria: "Intento manejar todo. La información. Pero para que lo agradezca así, para que sea así, yo me bajo”.

Asimismo, Nahuala asegura que se tuvo que ir de "la asociación", confirmando así que era ella quien se encargaba de coordinar los grupos que comentaban los posteos de la artista, y que ya no se siente "tan libre como antes" en sus redes sociales. Como si eso fuera poco, esta persona revela que invirtió dinero propio en la operación.

Cabe recordar que Nahuala Mohamed nació en Marruecos y vive actualmente en Valencia. Según contó Fernanda Iglesias, en su perfil "dice ser psicóloga experta en violencia vicaria" pero en realidad esta información es falsa y "trabaja en un ferry”. Otro de sus trabajos, de acuerdo a lo trascendido, era estar a cargo de personas que se ocupaban de desprestigiar la imagen de la China Suárez y en algunas ocasiones también la de Mauro Icardi.

De esta manera, en Puro Show filtraron un audio que expone cómo acciona los trolls que Wanda Nara manejaría luego de que la encargada de liderar esta banda se enojó con la mediática y decidió criticarla en el grupo de WhatsApp que tiene con las demás personas contratadas para generar hate contra la China Suárez.