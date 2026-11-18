La química que tienen y los volvió un éxito del streaming no solo no se acaba, sino que se potencia. Nico Occhiato, SantiagoTalledo y Martín Garabal revelan los secretos de “Somos Así”, la serie de “Nadie Dice Nada” (Luzu TV) que también protagonizan junto a Flor Jazmín Peña y Momi Giardina y estrenó todos sus episodios el 18 de noviembre en Hulu Disney+ Latinoamérica.

Con idea original del propio Santi Talledo (guionista y showrunner junto a Diego Vago) y factura técnica de Pampa Films, la comedia cuenta la historia de un grupo de amigos que atraviesa un momento en que todo parece desajustarse al mismo tiempo, entre vínculos que se redefinen, citas fallidas y secretos que salen a la luz. Del debut actoral y los besos de Occhiato, al “reclamo” de Garabal a Talledo y el divertido pedido de Santiago al elenco, los tres le contaron a CARAS cómo fue trabajar juntos, divertirse mucho y acompañarse en esta nueva aventura que los puso a prueba minuto a minuto.

El elenco de "Nadie dice nada" (LuzuTV) estrenó comedia en Hulu Disney. Todos los detalles.

Nicolás Occhiato, Martín Garabal y Santi Talledo hablaron de "Somos así" , su primera serie en Disney+

-Vienen del streaming, comparten un montón de horas, se fueron de viaje, convivieron y ahora grabaron una serie. La pregunta es: ¿se siguen soportando o ya se odian?

Nico: (risas) Síi…es una buena pregunta. No, no, el momento en el que la estábamos grabando fue picante porque no dejamos de hacer el programa nunca, entonces había jornadas que terminábamos por ahí a las 2 o 3 de la madrugada y al otro día había que levantarse para hacer el programa. Creo que si ahí no hubo roce, ya está. No solo eso, se la pasó bien.

Garabal: Creo que nunca, desde que estoy en “Nadie dice nada”, nunca discutimos de absolutamente nada. Nunca hubo un roce de nada.

Talledo: Pelea nunca hubo ninguna…y discusión tampoco hubo.

-¿Ya hay sobrenombres? ¿Podemos conocer los sobrenombres que le dicen al otro?

Garabal: ¿Pero fuera del aire? Es que está todo al aire.

Occhiato: Sí, la verdad que sí. Si hay algo por afuera, a los dos minutos se dice al aire (risas)

Garabal: De hecho, por ejemplo, no sé, a veces Momi, no sé, alguna vez se operó de algo y dijo, che, esto porfa no lo digamos al aire, no sé qué. Abre el programa y dice, me operé. O sea, como que no existe la...

Occhiato: Lo de Paraguay, lo del short que se compró en Paraguay.

Garabal: Ah, se compró un short que venía con un poco de culo. Y dijo, che, me compré esto, no lo digamos. Y que dijo después, me compré un short con culo. (ríen todos) Y así con todo, no tenemos mucha diferencia al aire y fuera de aire.



Talledo fue el showrunner y guionista de "Somos Así"

Nico Occhiato también detalló cómo fue filmar escenas con besos

“La pasé espectacular y lo recontra volvería a hacer. Y creo que es esto, seguir compartiendo tiempo con ellos es espectacular. No solo no fue un sufrimiento, sino que fue placentero. Era un planazo, ir a grabar, nos divertíamos mucho. Y a la vez nos lo tomábamos con mucha seriedad porque estamos haciendo algo para una plataforma como Disney y había que estar a la altura”, aseguró el conductor.

Y sobre las escenas que involucraron besos, dijo: “¿Nervios? Sí, obvio. Pero la verdad que después una vez que lo hacés te das cuenta que son más los nervios por estar haciendo eso y la cantidad de gente que hay atrás…no te pasa nada. Sí, es muy antinatural todo el proceso, ¿viste? De cómo poner la cara, la luz, cómo hacerlo que quede bien”, reconoció.



Martín Garabal elogió a sus compañeros y reveló uno de cambios que pidió.

Sin perder la chispa que hay entre ellos, Martín Garabal y Nico Occhiato vuelven a sonreír cuando la charla hace hincapié en el rol clave que Talledo tuvo en la serie.

“Santi nos pedía todo el tiempo que lo recibamos así, que digamos ¨Showrunner. ¡Guau!¨”, detalla Garabal con humor. Nico lo respalda. Y todos vuelven a recordar con cariño el momento.

“Todos los días en rodaje yo pedía eso”, admite con humor el guionista.

-¿Cómo fue escribir para gente que conoces tanto?

Talledo: Para mí fue fue mucho más fácil también. Primero porque, o sea, venimos a hacer un programa. Creo que hace tres años que estoy en “Nadie dice nada” y nos conocemos mucho. Conocía mucho lo mejor o la virtud de cada uno, dónde podían resaltar…siento que el juego fue mucho más fácil. Tenemos un código y una dinámica porque nos conocemos mucho, nos entendemos. Entonces para mí fue hermoso porque yo ya sabía un poco lo que iba a suceder. O me imaginaba a cada uno diciéndolo y de qué forma lo iban a decir. Entonces fue demasiado placentero y se vio mucho también en el set. Hay muchas cosas que han pasado. La gente que quizás nos ve hace mucho va a decir, ¨yo esto lo escuché¨. Hay mucho guiño. Mucho guiño para el que nos conoce.

Martín Garabal, Nico Occhiato y Santi Talledo.

El "reclamo" de Martín Garabal y la anécdota que le dejó filmar la serie

“A mí me tocó una escena que no voy a decirte cuál. Era una escena de mucho riesgo físico. Tenía que hacer algo que era difícil de hacer por las fechas en las que lo hicimos, el clima en el que lo hicimos y todo. Y no lo insulté a Santi porque sabía que valía la pena cómo iba a quedar”, contó Garabal. “Pero internamente sí lo insultaste ¿Un poquito?”, insiste Nico entre risas. “Sí, sí, sí. Porque era una jornada larga, difícil y demás. Pero quedó tan bien que vale la pena. Y después lo único que hice fue que me cambié el nombre de mi personaje. Eso sí. El nombre es Leo y en su momento Santi lo había bautizado Quique. Pero a mí me parecía como muy personaje y quería que sea un poco más normal, un nombre dentro de la normalidad y todo.”, admite Garabal.

Cómo surgió la idea de la serie: así lo cuenta Nico Occhiato

“Fue al aire. O sea, en un momento jodíamos con que en el programa cada uno tiene su personaje medio ya armado, como decía Martín. Somos nosotros muy exacerbados. Y como somos tan distintos, como que cada uno trae lo suyo. Un día al aire dijimos, estamos para hacer una sitcom. A partir de ahí dije, ¨che, me embarco en esto¨. Y Santi la escribió con Diego, con su socio. Eso es lo más loco también, que todo lo que pasó está al aire. Así que fue muy lindo el camino”, concluyó Nicolás Occhiato.