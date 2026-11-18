La avant premiere de Somos así: la serie de Nadie dice nada reunió el martes 17 de noviembre en el Teatro Ópera a Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal, los conductores de Luzu TV que protagonizan la comedia de Hulu en Disney+. Más de 1.800 personas asistieron a la función y, sobre la alfombra roja que condujeron Diego Leuco y Yoyi Francella, posaron Ángela Torres, Marcos Giles, Olivia Wald, Juli Castro, Marixa Balli, Franco Masini, Daniela Celis, Ferbo, Nacho Castañares, Santiago Ramundo, entre otras figuras.

Momi Giardina, Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y Santi Talledo | Disney

Somos así: de los trajes oscuros de los protagonistas al total white de Ángela Torres

Nico Occhiato eligió un traje negro con camisa blanca, corbata fina y anteojos de sol, una línea clásica que Santi Talledo replicó con una corbata con lunares blancos. A su lado, Flor Jazmín Peña sumó un chaleco de rayas diplomáticas con cuello halter y espalda descubierta, combinado con un pantalón acampanado del mismo tejido. Momi Giardina se inclinó por un mono de escote profundo ceñido con un cinturón de hebilla dorada, mientras que Martín Garabal fue el único del grupo que dejó de lado el negro, con un traje cruzado verde petróleo sobre una remera oscura.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña | Disney

En la premiere de Somos así, Ángela Torres cantó en el escenario una versión de "Pasos al costado", de Turf, cortina musical de la ficción, y para la alfombra eligió un vestido largo blanco de transparencias con falda escalonada. Marcos Giles, su novio, la acompañó con una camisa satinada color champagne. Olivia Wald y Maite Lanata coincidieron en la minifalda con botas altas, de encaje negro una y blanca con volados la otra, en tanto que Juli Castro, hija de Momi Giardina, optó por un vestido corto chocolate con botas al tono.

GALERÍA DE FOTOS

Ángela Torres | Disney

Momi Giardina, Marixa Balli | Disney

Nacho Castañares | Disney

Ángela Torres | Disney

Benicio Gravier | Disney

Franco Masini | Disney

Marcos Giles | Disney

Daniela Celis | Disney

Diego Leuco | Disney

La premiere de la serie de Luzu terminó con Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal sobre el escenario del Teatro Ópera, donde anunciaron que los episodios de Somos así ya estaban disponibles en Hulu en Disney+, un día antes de lo previsto y después del show de Ángela Torres.