A raíz de la escandalosa separación y la denuncia de Wanda Nara a Mauro Icardi, la familia de él no tardó en hacerse eco de la situación. El hermano del futbolista arremetió contra la conductora de Telefe con un fuerte mensaje en sus redes y en las últimas horas volvió a referirse a ella.

Luego de que Guido Icardi posteara en su Instagram un fuerte descargo hacia la modelo, ella rápidamente respondió con una indirecta. Sin embargo, el hermano del jugador del Galatasaray, al poco tiempo volvió a hablar del tema y dejó en claro lo que piensa de ella.

El hermano de Mauro Icardi volvió a hablar de la polémica que incluye a Wanda Nara

Guido Icardi hizo un fuerte posteo en sus redes sociales el sábado en donde trató de “asco humano” a Wanda Nara. El joven con este gesto revivió la histórica disputa que tiene la familia del jugador con la expareja y madre de Francesca e Isabella Icardi.

“Hoy es un día para festejar. Por fin, el asco de ser humano se aleja de mi familia. Ahora es problema de otros”, expresó el hermano de Mauro Icardi en su cuenta personal de Instagram. A diferencia de Guido, horas de que se publicase este fuerte mensaje, su hermana Ivana Icardi admitió que eligió no hablar del tema: “Ayer escribí un mensaje que casi publico, pero lo voy a dejar para mí y los que me quieren, ya que no hablaba Ivana, hablaba el dolor”.

Ante las opiniones de los hermanos del deportista, Wanda Nara no se quedó callada y de forma irónica se pronunció. “¿Si les pasa algo malo me avisan? Seguro es culpa mía. Como todo, últimamente”, indicó en respuesta ante las acusaciones que recibió por parte del clan Icardi. Pero lo que no se esperaba la diva, es que Guido Icardi volviese a retrucar su mensaje. Este último se resguardó bajo el argumento de que estaba dando su opinión sobre la separación y que no buscaba una repercusión mediática.

"Quiero aclarar que no busco visibilidad ni pienso salir en ningún programa de la prensa. Solo estaba dando mi opinión”, dijo el hermano del futbolista en un intento de calmar el escándalo que se desató entre él y Wanda Nara. Por su parte, el protagonista de la separación, Mauro Icardi, aún no declaró sobre la escalada de tensión entre su hermano menor y su expareja, pero planearía, luego del juicio, llevarse a sus hijas a Turquía con él en una posible venganza hacia Wanda.

C.G