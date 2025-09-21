Así fue la fiesta de 15 de Myla Cambiaso, la hija de María Vázquez: vestido fuera de lo común y máxima complicidad con la familia

Myla Cambiaso celebró su cumpleaños de 15 con una fiesta soñada, en la que brilló con un look fino, sofisticado y juvenil a la vez. La hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso eligió un vestido rojo de diseño, acompañado de joyas brillantes y un maquillaje delicado que realzaron su estilo en una noche inolvidable para ella y su familia.

El festejo de 15 años de Myla Cambiasso

Las mejores fotos del cumpleaños de 15 de Myla Cambiaso

El festejo fue compartido en redes sociales por su madre, María Vázquez, quien se mostró orgullosa al mostrar las imágenes del deslumbrante estilo de su hija para su noche especial. En cada imagen, Myla dejó en claro que es dueña de una frescura natural que, combinada con detalles de alta moda, la convirtieron en la gran protagonista de la velada.

Myla Cambiasso

El vestido, firmado por la diseñadora María Gorof, fue una pieza corta, entallada y con escote cuadrado, acompañado de un saco al tono. Se trató de un vestido conformado por un corset y falda corta.

Myla Cambiasso

El rojo intenso aportó un aire elegante y juvenil, resaltando su personalidad. Para completar, la adolescente llevó joyas de Swarovski: un collar delicado con cristales, aros y anillos plateados que sumaron un brillo especial y combinaron en armonía a la perfección.

Myla Cambiasso

El maquillaje, realizado por Meli Sklar, apostó por la naturalidad. Un acabado luminoso, labios nude y ojos sutilmente delineados le dieron un toque fresco, ideal para la ocasión. El peinado, a cargo de Marcelo High, fue un recogido con mechones sueltos que combinó estilo y comodidad.

Las fotos del festejo mostraron distintos momentos de la noche: Myla posando junto a su madre, quien deslumbró con un vestido negro; la joven disfrutando en la pista de baile; y el instante más esperado, cuando sopló las velas de una torta de varios pisos decorada en tonos rojos y blancos.

Myla Cambiasso y María Vázquez

La ambientación también jugó un papel clave, con detalles pensados para resaltar la elegancia del evento. Luces cálidas, arreglos florales y una atmósfera íntima hicieron que la celebración quedara grabada en la memoria de todos los presentes.

El festejo de 15 años de Myla Cambiasso

Sin dudas, el cumpleaños de 15 de Myla Cambiaso fue un verdadero acontecimiento. Con un look diseñado especialmente para ella, rodeada de familiares y amigos, vivió una noche única que quedará para el recuerdo.

F.A