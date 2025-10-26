Así fue la fiesta de 15 de Matilda, la hija de Mariana Fabbiani: vestido matcheado con su mamá y su abuela, salón de lujo y una DJ sorpresa

La conductora Mariana Fabbiani vivió este sábado una de las noches más especiales de su vida: la tan ansiada fiesta de 15 de su hija Matilda Chihade. El evento se llevó a cabo en el exclusivo Alvear Icon, uno de los salones más prestigiosos de Buenos Aires, donde la familia Chihade-Fabbiani reunió a los suyos para celebrar el cumpleaños de la adolescente con una puesta en escena elegante, emotiva y repleta de detalles soñados.

Todos los detalles de la glamorosa fiesta de Matilda, la hija de Mariana Fabbiani

Matilda Chihade cumplió 15 años el pasado 4 de mayo. Sin embargo, sus padres, Mariana Fabbiani y Mariano Chihade, decidieron celebrarlo a lo grande este sábado 25 de octubre. Desde el inicio, la impronta de la presentadora de América TV estuvo presente en cada aspecto de la celebración: la elección del salón, la ambientación en tonos plateados y el vestuario de las tres generaciones de mujeres de la familia. Mariana, su madre Silvia Mores y la homenajeada Matilda lucieron diseños del reconocido diseñador Gabriel Lage, quien confeccionó tres vestidos a medida en color plata que reflejaron unidad, estilo y elegancia.

El diseño elegido por la conductora de DDM combinó sobriedad y glamour: un vestido largo, strapless con escote corazón y una abertura central que le dio un toque moderno al clásico brillo de la tela. El tradicional peinado suelto con ondas suaves completó un look sofisticado y cien por ciento natural.

La adolescente, por su parte, fue la verdadera protagonista. La joven lució un vestido de tul bordado con hilos de plata y un delicado diseño de hojas, que resaltó su frescura y juventud. Los detalles en la falda evasé y los breteles finos le aportaron movimiento y ligereza, mientras que el cabello suelto en ondas marcó el equilibrio entre lo romántico y lo moderno, al igual que su madre. Su sonrisa al ingresar al salón fue el mejor reflejo de la felicidad que irradió toda la noche.

La abuela Silvia Mores también deslumbró con su atuendo matcheado con sus descendientes, fiel a su estilo clásico y elegante. Eligió un vestido largo tipo túnica, también en tonos plateados, con delicados bordados sobre un conjunto de seda blanca. Su presencia aportó un aire de distinción y ternura a una velada donde las mujeres de la familia fueron las grandes protagonistas.

La foto donde se las pudo ver a las tres, fue compartida por el propio Gabriel Lage en sus redes sociales, con un emotivo mensaje. “Feliz de acompañarlas y ser parte de esta increíble noche de los 15 de Matilda”, escribió, dejando en claro la complicidad y el cariño que lo une al clan. La imagen, además, mostró la perfecta armonía de los estilos y cómo el color plata se convirtió en el hilo conductor de la celebración.

Mariana Fabbiani dejó a todos en shock

Para cerrar con un toque inesperado y divertido, fue la propia Mariana Fabbiani quien se puso en la cabina del DJ para "musicalizar" la fiesta. La rubia sorprendió a todos al convertirse en la anfitriona, incluso hasta en los momentos de dispersión, haciendo bailar a los invitados con una selección de hits que encendió la pista y coronó una velada tan familiar como glamorosa. Así quedó registrado en la cuenta de Instagram Azares Eventos, quien compartió el video donde se la podía ver divertirse al compás de los ritmos festivos que seleccionó.

De esta manera, Matilda tuvo su tan ansiada fiesta de 15, donde la impronta y la energía de Mariana Fabbiani, junto a sus seres queridos, quedó plasmada en cada registro que se filtró en las redes sociales. Asimismo, este festejo no fue solo una puesta en escena de lujo y sorpresas musicales, sino también un emotivo tributo a la unión de tres generaciones.

