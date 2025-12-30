Valentino López mostró cómo "ejercita" su mamá, Wanda Nara, y el desopilante video se viralizó

Wanda Nara es una de las celebridades que eligió Punta del Este para vacacionar durante esta temporada 2025-2026. Es por eso que fue a su mansión, con sus hijos y su pareja Martín Migueles, con quienes disfrutó de la playa y el mar. Sin embargo, también se dio tiempo para “ejercitar”, con sus looks deportivos que comparte en su cuenta de Instagram. Lejos de lo que muchos se imaginaban, Valentino López la acompañó y reveló cómo es la verdadera rutina de su mamá, que se viralizó entre los usuarios.

Wanda Nara, Valentino López

La “rutina de ejercicio” que Valentino López y Wanda Nara comparten

Wanda Nara es una celebridad que no oculta su amor por el shopping y la moda. En todo momento, muestra sus millonarios objetos y cómo adora elegir todo lo mejor para sus hijos y su familia. Valentino López es su hijo mayor, y más alejado de la mediatización que su mamá. Él mantiene su concentración en el fútbol, su novia y cuidar de su familia, lo que hace que pase mucho tiempo con la modelo. Es así como, en sus vacaciones, decidieron ir a entrenar juntos, y el joven mostró la realidad en su cuenta de TikTok, provocando las risas de sus seguidores.

En un primer plano, se mostró con ropa deportiva y expresó que estaban yendo al gimnasio con Nara. Acto seguido, dio vuelta la cámara para revelar de que, en realidad, estaban de compras en el shopping, y que él llevaba más de dos bolsas en la mano. Por su parte, Wanda seguía viendo objetos para sus hijas, mientras sostenía otros en su mano. “Al gimnasio fuimos”, expresó en broma, mientras la conductora se reía por su amor por las compras.

Valentino López, el confidente e hijo mayor de Wanda Nara

La relación de Wanda Nara y Valentino López es muy unida y de mucha confianza. Ella lo acompaña en todos sus momentos deportivos, y no duda en mostrar su orgullo en sus redes sociales. Por su parte, el adolescente acompaña a su mamá durante todas las guerras legales y mediáticas que tiene con su expareja, Mauro Icardi, y la acompaña como confidente en todo momento. Es por eso que su confianza y complicidad se ve en las fotografías y los videos que muestran en sus cuentas de Instagram y TikTok, y se vuelven virales entre sus seguidores.

Wanda Nara y Valentino López se volvieron tendencia en las últimas horas, gracias a un divertido plan que hicieron juntos y que provocó risas en todos los seguidores. Mientras que el adolescente se había preparado para entrenar junto a su mamá, la conductora optó por realizar otro plan en el shopping. Entre bromas y compras, madre e hijo vivieron un momento juntos, mientras los usuarios no tardaron en dar sus opiniones sobre la “rutina de entrenamiento” de Nara.

A.E