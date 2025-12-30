Ni ojotas ni zapatillas: Juana Viale mostró cuál es el calzado ideal para looks relajados de verano

Juana Viale es una de las celebridades más observadas de la televisión argentina, gracias a su programa Almorzando con Juana. Entre entrevistas de lujo y mediodías lleno de chimentos y comentarios, la conductora desplega su estilo relajado siempre que puede, y lo marca tanto dentro como fuera de la pantalla. En los últimos días, decidió que era momento de disfrutar del verano, y se lanzó a una escapada a Punta del Este, donde impuso su moda comfy y chic en un almuerzo familiar. Allí se alejó del calzado tradicional y marcó su favorito para las altas temperaturas.

Juana Viale

Ni ojotas ni zapatillas: el calzado veraniego ideal de Juana Viale

El verano invita a las celebridades a probar nuevos desafíos fashionistas, para enfrentar con frescura las altas temperaturas de la playa. Es por eso de que muchos de ellos eligen Punta del Este como lugar para una escapada ideal por estos meses de calor. Juana Viale fue una de ellas, quien no dudó en tomarse unas vacaciones en la lujosa costa de Uruguay. Sin embargo, fue captada por las cámaras imponiendo tendencia con el calzado perfecto, alejándose de las ojotas y las zapatillas clásicas.

Para un almuerzo con amigos y familia, decidió ir comfy y chic con un top ceñido al cuerpo negro, y unos skinny jeans de azul oscuro. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el calzado fresco y cómodo que eligió para la ocasión. Se tratan de unas sandalias planas tipo Birkenstock, pensadas para el fashionismo comfy de un día en la playa. Las mismas presentan tiras anchas y suela robusta, con una hebilla de estilo cinturón, para darle una vuelta de tuerca.

El look comfy y fresco de Juana Viale en Punta del Este / Créditos: RS Fotos

Las tranquilas vacaciones de Juana Viale en Punta del Este

Juana Viale se unió a otros famosos en disfrutar de sus vacaciones de verano en el lujo de Punta del Este. Relajada y con amigos, fue vista caminando por las calles de arena, y almorzando en un restaurante, mientras conversaba tranquila con dos hombres y una mujer. En sus redes sociales, ella no dudó en compartir algunas fotografías conectada a la naturaleza, dejando que el viento golpeé en su pelo y disfrutando del mar y el paisaje. Al mismo tiempo, impuso lo mejor de la moda cómoda y relajada, y se volvió centro de atención de los expertos fashionistas.

Juana Viale en Punta del Este / Créditos: RS Fotos

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en viralizan las imágenes de ella disfrutando de Punta del Este, y no dejaron pasar el cómodo calzado que eligió para un día de paseo. Las sandalias se alejan de lo tradicional y la vuelven una influencia de la moda effortless y relax. Juana Viale no dudó en ir a la playa para disfrutar del verano, y poder sobrellevar las altas temperaturas de la manera más divertida, y acompañada de sus personas favoritas.

Crédito: RS Fotos

A.E