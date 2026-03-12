Quién fue Nicolás Del Boca: la historia poco conocida del padre de Andrea Del Boca

Andrea del Boca es una de las actrices más importantes de la televisión argentina. "Andrea Celeste", "Señorita Andrea", "Los cien días de Ana", "Estrellita", "Antonella", "Perla Negra", "Zíngara" y "Mía, solo Mía" son solo algunos de los nombres que marcaron su protagonismo en novelas, bajo la dirección, producción y aprendizaje de su padre, Nicolás del Boca. Sin embargo, antes de marcar su apellido como un éxito internacional, el reconocido camarógrafo y director fue pionero de la televisión y tuvo una vida atravesada por los medios de comunicación y diversas experiencias que lo volvieron grande.

Nicolás del Boca: de tiracables y pionero de la TV argentina a convertir su apellido en una marca internacional

Antes de llegar a la pantalla y crear una marca con su apellido, Nicolás del Boca fue obrero metalúrgico, tornero mecánico y fotógrafo de eventos como casamientos y encuentros sociales. Este último trabajo lo llevó a tener su primera interacción con los medios de comunicación. En uno de los documentales en su honor, Jorge Nielsen reveló que del Boca fue una de las cuatro personas que manejaron, desde los balcones del edificio principal del Banco de la Nación, las cámaras de la transmisión inaugural de la televisión argentina, el 17 de octubre de 1951, durante una concentración popular en la Plaza de Mayo convocada por Juan Domingo Perón y Eva Perón.

Finalmente, se inició como ayudante de cámaras coincidió con la mudanza del viejo Canal 7 desde el Ministerio de Obras Públicas a los subsuelos del Hotel Alvear. Empezó como tira cables y manejando el "dolly", para luego convertirse en uno de los más importantes del canal. A partir de este cambio laboral, su carrera dentro de la televisión creció y comenzó a apuntar a la ficción, poniendo a su hija, Andrea del Boca, como la protagonista de todas sus historias. De a poco, hizo que el apellido se volviera una marca exitosa para la Argentina, y que llegó a viajar alrededor del mundo.

Las palabras de Andrea del Boca a siete años de la muerte de su padre

Nicolás del Boca falleció a los 90 años el 16 de marzo de 2018, y su hija, Andrea del Boca, no duda en seguir recordándolo en todos los aniversarios. En uno de sus últimos posteos, antes de entrar a Gran Hermano Generación Dorada, la actriz compartió imágenes inéditas con el director y expresó: "Te extraño. Extraño nuestras charlas, tus consejos, tu experiencia, tus palabras sabias". De esta manera, destacó las salidas a pescar, los encuadres y guiones, el talento artístico, y todos los detalles que él realizaba, no solo en su rol laboral sino también como padre.

"La casita que le construiste a Anna, con todos y cada uno de los detalles que ella te pidió. En seguirla de cerca y secundarla en cada travesura de mi hija. Como y cuanto amaste a Mamá cada día. El legado que nos déjate a tus hijos", enumeró Andrea, mientras recalcaba la unión que Nicolás del Boca tenía con su familia. Finalmente, cerró: "Hoy, como ayer y siempre... Te extraño. Te admiro".

Nicolás del Boca no solo fue el pionero de la televisión argentina, sino que también se volvió el arquitecto del clan del Boca, volviendo su apellido y el de su hija en una marca exitosa internacional. Entre sus trabajos como técnico de cámara, sus guiones de novelas y su rol como director o, en ocasiones, actor, marcó un antes y un después para la ficción nacional, reuniendo experiencia desde diferentes ámbitos de los medios de comunicación.

