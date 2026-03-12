Silvestre dio su versión del romance que vivió con Andrea del Boca y reveló cómo es su vínculo ahora

El romance entre Silvestre y Andrea del Boca fue uno de los que más dio que hablar en la televisión argentina de los años 80. La relación entre el cantante y la actriz generó un fuerte impacto mediático en aquel momento, no solo por la fama de ambos sino también por el contexto en el que comenzó. Andrea tenía apenas 17 años cuando iniciaron el vínculo, mientras que el músico rondaba los 30 y además estaba casado. Esa combinación convirtió la historia en tema permanente de las revistas y programas de espectáculos de la época.

Silvestre y Andrea del Boca: un romance intenso que duró cuatro años

El cantante recordó esa etapa de su vida durante una charla en Polémica en el bar, el programa que se emite por América. Allí habló con franqueza sobre la relación que mantuvo con la actriz durante aquellos años. “Nosotros terminamos en el 87 u 88. Fue muy fuerte la relación. Duró cuatro años”, contó al repasar el vínculo. Según explicó, se trató de una historia muy intensa que marcó profundamente esa etapa de su vida y también reconoció que convivieron durante parte de ese período.

Silvestre y Andrea del Boca vivieron una intensa historia de amor en los años 80 que fue seguida de cerca por los medios de la época.

Durante la conversación también surgió el recuerdo del final de la relación. El periodista Luis Ventura mencionó que Silvestre había decidido anunciar la separación mediante un comunicado. En su momento, esa forma de comunicar la ruptura generó críticas y comentarios en los medios. El cantante explicó que tomó esa decisión porque la presión mediática era muy grande. “Tenía en la puerta de mi oficina 50 periodistas todo el día”, recordó sobre aquel momento.

Silvestre y Andrea del Boca: cómo es el vínculo entre ellos hoy

A pesar de lo significativa que fue esa relación, Silvestre reconoció que hoy no mantiene contacto con la actriz. “Hace mucho tiempo que no hablamos. Desde que rompimos”, aseguró durante la entrevista. Sin embargo, recordó con afecto cómo era Andrea en la convivencia cotidiana. “Era una divina”, comentó al hablar de su personalidad. De esa manera dejó en claro que, más allá de los años transcurridos, guarda un buen recuerdo de ella.

Andrea del Boca y Silvestre

El músico también se refirió al vínculo que mantenía con la familia de la actriz durante ese período. Según contó, el padre de Andrea, Nicolás del Boca, tenía ciertas reservas sobre la relación debido a la diferencia de edad. En cambio, aseguró que con su madre, Ana María, tenía una relación muy cercana. “Ana me adoraba a mí”, recordó entre risas. Ese contexto familiar también formó parte de aquellos años compartidos.

En cuanto al final del romance, Silvestre explicó que no hubo un hecho puntual que provocara la ruptura. Según su versión, la relación terminó por un desgaste natural propio de la convivencia. “Hubo un desgaste de pareja”, resumió al recordar el cierre de esa historia. Durante la charla también fue consultado por la actualidad de Andrea del Boca. En ese sentido, se mostró crítico sobre su participación en Gran Hermano, ya que considera que puede exponerla a situaciones incómodas.