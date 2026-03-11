Anna del Boca enfrentó los rumores sobre su vínculo con su tía, Anabella del Boca

El ingreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a poner a la actriz ojo del huracán. En distintos programas de espectáculos comenzaron a recordarse viejas polémicas vinculadas a su carrera y también surgieron nuevos rumores sobre su vida familiar. En ese contexto, en los últimos días empezó a circular una versión que hablaba de una fuerte interna entre Andrea y sus hermanos. El tema no tardó en escalar y terminó involucrando también a Anna del Boca, la hija de la actriz. Frente a las especulaciones, la joven decidió salir a aclarar cuál es realmente su vínculo con su familia.

Anna del Boca y Anabella del Boca: el rumor que generó revuelo

La versión que desató la polémica fue mencionada primero en LAM (América) por la periodista Karina Iavícoli. Según contó al aire, vecinos del edificio donde vive Ana María, la madre de Andrea, habrían contado que se produjo una fuerte discusión dentro del departamento familiar. De acuerdo con ese relato, el conflicto habría involucrado a Andrea, a su hermana Anabella del Boca y a su hermano Adrián, que vive en Estados Unidos. Incluso se dijo que la pelea habría sido tan intensa que algunos vecinos pensaron en llamar a la policía.

Anna, Andrea y Anabella del Boca

En Puro Show (eltrece) retomaron el tema y la periodista Nancy Duré contó que se comunicó con Anna para conocer su versión. “Hace un rato estábamos hablando del supuesto distanciamiento de Andrea del Boca con su hermana Anabella, con Enrique Torres —su cuñado— y también con Adrián”, explicó al aire. Según Duré, la respuesta de Anna llegó a través de un audio que buscaba aclarar la situación. Allí la joven desmintió categóricamente las versiones que circulaban.

Anna del Boca y Anabella del Boca: la aclaración que dio en un audio

En el mensaje, Anna del Boca negó que haya existido una pelea de la magnitud que se mencionó. “No hay cuestiones ni con la policía ni con tema de plata, nada que ver. Todo lo que se dijo es una telenovela más”, expresó. Además, explicó que su relación con su familia continúa con normalidad. “Con Anabella hablé anoche. Mi mamá habla todos los días con Anabella y con Adrián también”, aseguró.

La joven también destacó el vínculo cercano que existe entre su mamá y su tía. “El vínculo de mamá con Anabella siempre lo admiré muchísimo. Son muchísimo más unidas de lo que piensan que somos mamá y yo”, comentó. De todos modos, también reconoció que como en cualquier familia pueden existir discusiones. “Que todas las familias se pelean, sí, obviamente hay discusiones, pero nada de lo que se dijo es así”, agregó.

Tras escuchar el audio, en el estudio destacaron la claridad de su respuesta. “Mirá qué bien que contesta, era tan fácil aclarar un rumor que estaba dando vueltas”, comentó Pampito Perelló. De esta manera, Anna del Boca buscó ponerle fin a las versiones que circularon en los últimos días. Mientras Andrea sigue generando repercusión con su participación en el reality, su hija prefirió bajar el tono del conflicto.