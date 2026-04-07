La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) fue una de las grandes incógnitas en las últimas horas, luego de la fuerte caída que sufrió dentro de la casa este lunes por la noche, en la previa de la Gala de Eliminación, fue Ángel del Brito quien indicó lo que sucedió en el establecimiento médico al que fue traslada la actriz para su atención ante el gran golpe que tuvo.

Andrea del Boca y un límite que esta vez fue claro

Según se vio en la transmisión y en los recortes que después circularon, Andrea cayó de cara al piso y no llegó a frenar el impacto con las manos. Santiago del Moro informó en vivo que la actriz estaba siendo atendida por médicos y que le habían realizado una tomografía facial y una radiografía de tórax para evaluar el cuadro. Más tarde, se dio a conocer que recibió una sutura de dos puntos en el labio y que además sufrió el desplazamiento de un diente.

En ese contexto, la versión que terminó de mover todo la dio Ángel de Brito. “Andrea del Boca no vuelve a #GranHermano. Golpe, pánico, puntos, sangre. Y un mes dentro de la casa. Ayer dijo en la clínica: ‘basta para mí’”, escribió el conductor en su cuenta de X. Después de eso, la atención dejó de estar puesta solo en su recuperación y pasó directamente a su salida del reality.

El posteo de Ángel de Brito instaló la versión de que Andrea del Boca no volvería al reality.

Andrea del Boca y un futuro en el reality que parece cerrado

Quien también habló fue, la hija de la actriz. En La jugada, el stream de Telefe, contó que la producción la llamó apenas ocurrió el accidente y le pidió tranquilidad. Además, aclaró que esta vez no habría lesiones graves y sumó un dato más descontracturado sobre su mamá: “Es muy torpe. Se cae todo el tiempo, se tropieza. No sé qué le pasa”, dijo, recordando incluso que en otra ocasión una caída le provocó una fractura de costilla.

Quien también habló fue Anna del Boca, la hija de la actriz. En La Jugada, el stream de Telefe, contó que la producción la llamó apenas ocurrió el accidente y le pidió tranquilidad. Además, aclaró que esta vez no habría lesiones graves y sumó un comentario más descontracturado sobre su mamá: “Es muy torpe. Se cae todo el tiempo, se tropieza. No sé qué le pasa”, dijo, recordando incluso que en otra oportunidad una caída le provocó una fractura de costilla.

No es la primera vez que Andrea del Boca tiene que salir del juego por una cuestión de salud. Semanas atrás ya había sido retirada para estudios médicos y luego volvió a la competencia, pero esta vez el cuadro fue más brusco y terminó de otra manera. En los últimos minutos, se conoció la confirmación oficial terminó de cerrar cualquier especulación: Andrea no podrá volver a la casa y su paso por Gran Hermano Generación Dorada quedó interrumpido de forma definitiva.