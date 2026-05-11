Valeria Mazza recordó los 28 años de matrimonio con Alejandro Gravier: la emotiva foto

Valeria Mazza y Alejandro Gravier están celebrando 28 años desde aquel día que dijeron "Sí quiero" y sellaron su amor. En este contexto, la exmodelo y empresaria eligió una manera muy especial para conmemorar aquel mágico momento y decidió compartirlo en sus redes sociales.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier: una historia de cuento de hadas

La historia de Valeria Mazza y Alejandro Gravier es un ejemplo de cómo el amor puede resistir el paso del tiempo. Se conocieron en 1990, cuando ella tenía apenas 18 años y empezaba a despuntar en el mundo de la moda. Él, por su parte, tenía 28 años. "A Alejandro lo conozco apenas llegó a Buenos Aires. Él me ve en un desfile de Mar del Plata en el Hotel Hermitage", rememoró al artista en su visita por La Noche de Mirtha Legrand.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier//Instagram

A lo largo de los años, la pareja enfrentó distintos desafíos, incluyendo los largos viajes de Valeria por su carrera internacional, pero eso no logró debilitar su relación. En 1998, tras ocho años de noviazgo, Alejandro le propuso matrimonio en un restaurante en Nueva York. Valeria se fue al baño y al volver encontró un anillo de compromiso escondido debajo de la servilleta.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier//Instagram

Valeria Mazza recordó su boda

A 28 años de su boda, la empresaria compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de la revista Caras, que rememora aquella boda de ensueño en 1998, en la que la pareja celebró en el Hipódromo de Palermo rodeada de amigos y familiares famosos. Vestidos de Giorgio Armani y en carruaje sellaron su amor.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier//Instagram

A lo largo de los años, Valeria Mazza y Alejandro Gravier han consolidado una familia ejemplar con la llegada de sus cuatro hijos: Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína. La pareja ha sabido mantener la estabilidad en medio de las luces y las cámaras, priorizando siempre su vida privada y su vínculo emocional.