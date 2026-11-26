Guido Kaczka y Soledad Rodríguez se conocieron en 2011 de una manera muy particular y construyeron una historia que creció con el paso de los años. Pese a su exitosa carrera en los medios, el conductor resguarda su vida familiar junto a su esposa y evita la exposición mediática.

Así se conocieron Guido Kaczka y su esposa Soledad Rodríguez

La historia de amor entre Guido Kaczka y Soledad Rodríguez comenzó de una manera tan inesperada como divertida. Una pregunta insólita, una primera charla que se extendió durante horas y una conexión que, con el paso del tiempo, se transformó en una familia ensamblada y una relación que ya lleva más de una década. Aunque el conductor es una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina, ambos eligieron construir su vínculo lejos de la exposición mediática.

El primer encuentro ocurrió en 2011, durante un after office organizado en Espacio Darwin, dentro del Hipódromo. Por aquel entonces, Guido Kaczka atravesaba su separación de Florencia Bertotti cuando quedó cautivado por la personalidad de Soledad Rodríguez. Mientras otro hombre intentaba llamar su atención con preguntas tradicionales, el productor decidió recurrir al humor para acercarse.

Soledad Rodríguez y Guido Kaczka

Tiempo después, en una entrevista en Poco correctos, recordó aquella particular estrategia de conquista. “Le pregunté si podía hacerle una pregunta del 2000”, contó. Cuando Soledad Rodríguez aceptó, lanzó una consulta que la tomó por sorpresa: “¿Te quedó plata en el corralito?”.

La ocurrencia consiguió lo que Guido Kaczka buscaba: hacerla reír y romper el hielo. Después de varias horas de conversación, el presentador insistió en acompañarla hasta su casa e incluso se aseguró de comprobar que el número de teléfono que ella le había dado fuera real, según relató él mismo en la antigua nota.

Soledad Rodríguez y Guido Kaczka

Una relación lejos de las cámaras y la llegada de sus tres hijos

Después de aquel primer encuentro, Guido Kaczka y Soledad Rodríguez decidieron avanzar con su relación de manera lenta y mantener su intimidad al margen de los medios. Recién después de cumplir un año juntos hicieron público su noviazgo. Mientras él continuaba consolidando su carrera en la televisión, Soledad Rodríguez mantuvo su actividad profesional y eligió conservar un perfil bajo.

Con el tiempo, uno de los pilares de la pareja fue la construcción de una familia ensamblada. Guido Kaczka ya era papá de Romeo, fruto de su relación anterior con Florencia Bertotti, y junto a Soledad amplió su familia con tres hijos en común.

Soledad Rodríguez y Guido Kaczka

En 2014 nació Benjamín, el primer hijo de la pareja. Tres años después, en 2017, llegó Helena, quien completó una familia que un año más tarde celebraría otro momento especial: el casamiento de Guido y Soledad. La boda se realizó en 2018, en una celebración íntima rodeada de sus seres queridos y con la presencia de sus dos hijos en común. Lejos de las grandes exhibiciones públicas, eligieron compartir ese momento especial con su círculo más cercano.

En 2021, la familia volvió a crecer con el nacimiento de Eliseo, el tercer hijo de la pareja. Desde entonces, Guido Kaczka y Soledad Rodríguez continúan apostando por una vida familiar reservada, con especial cuidado de la privacidad de sus chicos. Así, aquella historia de amor que comenzó con una pregunta inesperada en un after office se convirtió en un proyecto de vida con tres hijos y más de 10 años juntos.