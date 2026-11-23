Guido Kaczka compartió uno de los momentos más sensibles de su vida y eligió hablar desde la experiencia que atravesó durante los últimos días junto a su entorno más cercano. En un mensaje cargado de reflexión, el conductor se quebró al hablar del fallecimiento de su mamá. Además, aprovechó el momento para abordar temas vinculados a la familia, el acompañamiento y los aprendizajes que surgen en circunstancias que transforman la rutina cotidiana.

Guido Kaczka

Guido Kaczka compartió un sentido mensaje luego del fallecimiento de su mamá

Guido Kaczka atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida personal y decidió compartirlo con su audiencia al aire de su programa en La 100. Con la emoción a flor de piel, el conductor confirmó el fallecimiento de su madre, Susana, y explicó que durante los últimos días había estado acompañándola mientras enfrentaba una enfermedad. En un relato íntimo y sereno, también contó cómo vivió las horas previas a la despedida junto a su familia.

Al comenzar su reflexión, reconoció el impacto que estaba teniendo la situación en su entorno más cercano. “La verdad es que vengo con unos días que ya saben, muy, muy tremendo”, expresó. Luego se refirió al apoyo constante de su esposa durante esas jornadas y relató que había estado alternando sus compromisos con el acompañamiento a su madre en el proceso final de su vida.

“Estaba acompañando a mi mamá con su enfermedad y falleció antes de ayer”, dijo conmovido. Guido Kaczka también explicó que pasó el día siguiente junto a sus seres queridos y recordó las largas horas de espera en el hospital, mientras todos intentaban afrontar una situación que ya conocían de antemano. “Esperás lo que no querés que pase. Pero sí querés que no sufra más la persona que vos querés”, señaló durante su mensaje.

Mientras el programa avanzaba, el presentador compartió algunas de las sensaciones que lo atravesaron en esos días. Habló del trabajo de médicos, enfermeros y del personal de salud, al tiempo que recordó los pensamientos que aparecían mientras acompañaba a su madre. “Cómo puede ser así la vida y no entendés”, reflexionó, describiendo las preguntas y sentimientos que suelen surgir frente a una pérdida familiar.

La reflexión de Guido Kaczka sobre la vida y los aprendizajes familiares

En otro tramo de su mensaje, Guido Kaczka se refirió a la impotencia que sintió frente a una situación que estaba fuera de su control. “Tenés sentimientos de impotencia muy grandes, sentís que no podés cambiar las cosas”, expresó. También reconoció que esa sensación se vuelve más evidente cuando se intenta encontrar respuestas para los hijos ante situaciones que no tienen una explicación sencilla.

En medio de esa reflexión, mencionó que encontró una forma particular de procesar lo que estaba viviendo a través de una figura admirada por millones de argentinos. “Me ayudó otra vez, como nos pasa a todos los argentinos, Messi”, señaló. Según explicó, pensar en la experiencia personal del capitán de la selección argentina y en la pérdida de su padre lo llevó a comprender que existen circunstancias que trascienden cualquier esfuerzo individual. “Messi tampoco pudo hacer que su papá no se muera”, comentó.

Guido Kaczka

Durante el programa, el locutor también compartió un texto que encontró mientras revisaba contenidos en su teléfono y que lo acompañó en ese momento. La lectura hacía referencia al paso del tiempo, a la construcción personal y a la capacidad de aprender de las experiencias vividas. Entre sus fragmentos destacó ideas vinculadas a aceptar derrotas, valorar el presente y comprender que los planes futuros muchas veces se modifican por circunstancias inesperadas.

Hacia el final de su mensaje, Guido Kaczka resumió el aprendizaje que le dejó el vínculo con su madre y cómo intenta transitar esta nueva etapa. “Mi mamá me enseñó un montón de cosas. Yo aprendí un montón de cosas, pero sigo acá aprendiendo con ustedes”, concluyó. Con esas palabras cerró una reflexión marcada por el recuerdo de Susana, el acompañamiento de su familia y una mirada sobre la vida construida a partir de la experiencia que atraviesa actualmente.

VDV