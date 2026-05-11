El romance de Florencia Bertotti y Guido Kaczka: cómo empezó la historia y los detalles que pocos conocían

El romance en la televisión argentina dejó varias parejas que se robaron el corazón de los espectadores. Una de ellas fue Florencia Bertotti y Guido Kaczka, dos de los personajes más importantes de la industria. La actriz y el conductor marcaron a una generación completa y su romance llenó los corazones de dos grupos de fanáticos. Su historia de amor estuvo repleta de mediatización, al igual que su separación. Los detalles de su romance siguen enamorando a sus seguidores y marcaron un antes y un después para sus vidas.

Florencia Bertotti, Guido Kaczka

La historia de amor de Florencia Bertotti y Guido Kaczka

Verano del 98' introdujo a la televisión a una camada de artistas que marcaron el comienzo de sus exitosas carreras. Entre el elenco, se destacaron Florencia Bertotti y Guido Kaczka, quienes en los pasillos de Telefe comenzarían a sembrar una tierna historia de amor. La actriz interpretaba a Dolores "Lola" Guzmán, mientras que el conductor se puso en la piel de Octavio Levín. Sus personajes tenían una tierna relación durante las temporadas, pero esa química se trasladó fuera de la ficción, coronando así una de las parejas más recordadas por todos.

Durante seis años, hicieron público su noviazgo, volviéndose el sueño hecho realidad de todos sus fanáticos. El carisma de ambos les permitió que sus carreras crecieran por separado, coronándose como los más seguidos de la televisión argentina. Sin embargo, decidieron sellar su amor en una tierna boda, el 2 de diciembre del 2006. Si bien el evento se caracterizó por la intimidad y el hermetismo frente a los medios de comunicación, la pareja salió a saludar a la prensa, dejando las fotografías más recordadas.

Florencia Bertotti, Guido Kaczka

El nacimiento de Romeo, su primer hijo y único en común

Su matrimonio se consagró aún más fuerte en 2007, cuando se dio a conocer que Florencia Bertotti estaba embarazada. El 10 de julio del 2008 nació Romeo, su primer y único hijo en común de la pareja. A dos días del nacimiento, y entendiendo la magnitud de la relación, ambos padres presentaron a su bebé frente a la prensa, sellando aún más su presente romántico. Sin embargo, los rumores de que la pareja se iba deshaciendo comenzaron, y el amor que tanto mostraban comenzó a desaparecer con el correr de los años.

En 2010, la felicidad que ambos predicaban desapareció, cuando anunciaron su oficial separación. Ninguno de los dos habló sobre lo sucedido, principalmente cuando los rumores de infidelidad por parte de ella aparecían junto a Federico Amador, su compañero de elenco en la telenovela Nini. En el 2024, se dieron a conocer algunos detalles que confirmarían esta teoría sobre la ruptura. Este momento generó fuertes roces a ambos, quienes compartían un hijo, y llevó años y crecimiento laboral para que pudieran encontrar una relación de cordialidad.

Florencia Bertotti, Guido Kaczka

Sus parejas románticas y su relación tras la separación

Florencia Bertotti se alejó de la actuación durante un tiempo, mientras comenzaba a hacer más fuerte su noviazgo con Federico Amador. Ellos decidieron no casarse, pero mantienen una convivencia de muchos años, donde forjaron una familia consagrada por Romeo, Vito y Ciro, los hijos de ellos con parejas anteriores.

Por su parte, Guido Kaczka volvió a apuntar al amor y conoció a Soledad Rodríguez. En 2011, se conocieron en un after office en el Hipódromo de Palermo, donde una frase de él que hizo reír a ella rompió el hielo para una relación de años. En 2014, tuvieron a su primer hijo, Benjamín, y en 2018 sellaron su amor en una boda de ensueño para 200 invitados en el Hotel Alvear . Helena y Eliseo cerraron a la familia, en 2017 y 2021, respectivamente, mientras mantienen una cercana relación con Romeo, primer hijo del conductor.

Los nuevos romances de la actriz y el conductor generaron dudas sobre cómo se llevaban con sus parejas. En 2024, fue Bertotti la que confirmó que la relación de ella con Soledad y Guido era mejor de lo que muchos creían. "Con Guido está todo muy bien. Los dos estamos muy pendiente de Romeo. Y con Sole, su mujer, me llevo muy bien, es una aliada. Me pone muy contenta que quiera a mi hijo", reveló en una entrevista con FM Vale. Sin embargo, no se supo nada de si el conductor y la nueva pareja de la actriz mantenían alguna clase de conversación, como las dos mujeres sí tenían. Esto generó algunos roces y comentarios, pero los protagonistas decidieron alejase de esto, manteniendo el silencio.

Florencia Bertotti, Guido Kaczka, sus parejas y su hijo Romeo

Por su parte, Florencia Bertotti y Guido Kaczka lograron dejar de lado sus enfrentamientos y marcaron una relación de complicidad, sobre todo en la crianza de su hijo. Cada uno muestra su presente laboral, mientras siguen los deseos de Romeo por tener un bajo perfil. En relación a lo personal, mientras que cada uno se enfocó en su carrera personal, con conciertos exitosos o programas que se volvieron los favoritos, ellos siguen unidos gracias al pequeño que, en su momento, selló una familia cargada de acompañamiento mediático y apoyo de los fanáticos.

A.E