El exitoso negocio de Vanesa, la hermana de Ángel Di María, que la convierte en una referente del mundo inmobiliario

Vanesa, la hermana de Ángel Di María, celebró este fin de semana un paso clave en su desarrollo profesional con la inauguración de una nueva sucursal de su emprendimiento inmobiliario en Potrero de los Funes. El evento marcó no solo la expansión de su marca, sino también la consolidación de un proyecto familiar que viene creciendo sostenidamente en el rubro de bienes raíces.

Vanesa Di María, pisa fuerte en el rubro inmobiliario

Este sábado 11 de abril, Vanesa, la hermana de Ángel Di María, fue la gran protagonista de una jornada cargada de emoción y expectativas. La empresaria y su esposo inauguraron oficialmente una nueva sucursal en Santa Fe de su negocio inmobiliario que ya lleva consolidándose en el mercado desde hace una década. Es por esta razón que, ambos, encabezaron el tradicional corte de cintas, símbolo de nuevos comienzos, y dedicaron unas palabras alusivas al esfuerzo, la constancia y el acompañamiento de sus seres queridos en este desafío profesional y conyugal.

Inauguración de la hermana de Ángel Di María | Instagram

La ceremonia contó con la presencia destacada del propio Fideo Di María, quien asistió junto a su esposa, Jorgelina Cardoso, brindando su apoyo en un momento tan significativo para la familia. Ambos se mostraron muy entusiasmados, participativos y orgullosos del crecimiento del proyecto encabezado por la joven y su pareja.

Durante el evento, la dueña del emprendimiento recibió un frondoso ramo de rosas rojas, gesto que simbolizó reconocimiento y celebración. A su lado estuvo su esposo, Fernando Varano, y su pequeña hija, Lola, con quien lleva adelante este negocio que representa tanto un desafío laboral como una apuesta conjunta en el plano personal.

Inauguración de la hermana de Ángel Di María | Instagram

Un glamoroso evento para nuevos comienzos

La inauguración del nuevo local inmobiliario de Vanesa, la hermana del Ángel Di María fue mucho más que un acto solemne: se trató de una verdadera celebración. Hubo DJ en vivo, globos decorativos, un servicio de cóctel para los invitados y declaraciones a la prensa, en un ambiente distendido y lleno de expectativas. Entre los detalles que sorprendieron a los presentes, se destacó incluso la presencia de un robot futurista, que aportó un toque innovador al encuentro, sumado a gafas de realidad aumentada.

De esta manera, con la mirada puesta en el desarrollo local de su tierra natal, el proyecto Di María Negocios Inmobiliarios continúa así su expansión, posicionándose en una nueva plaza estratégica como Potrero de los Funes. La iniciativa refleja una combinación de visión empresarial con proyección a los nuevos desafíos del futuro, trabajo en equipo y el respaldo de una familia acostumbrada a afrontar desafíos con determinación. Cabe destacar que, con más de 16 millones de seguidores en Instagram, la contadora pública eligió un perfil enfocado en los negocios, donde logró consolidar una identidad profesional marcada por la innovación y el crecimiento sostenido. Su historia refleja iniciativa personal una capacidad estratégica para detectar oportunidades en un mercado altamente competitivo.

Ángel Di María junto a sus hermanas Evelyn y Vanesa | Instagram

Así, Vanesa reafirma con este paso su compromiso con el crecimiento y la excelencia en el sector inmobiliario. Acompañada por su entorno más cercano, apuesta a consolidar su marca y abrir nuevas oportunidades, demostrando que, más allá del reconocimiento deportivo de su hermano Ángel Di María, también hay lugar para construir un camino propio con identidad y ambición, consolidando su imagen en el mundo de los bienes raíces.

NB