La nueva vida de Pepe Gil Vidal tras 30 años en TN: su presente a los 69 años, el rechazo a las redes y su breve paso por Canal E y LN+

José Antonio “Pepe” Gil Vidal nació el 30 de abril de 1956 en Buenos Aires. Su formaciión como periodista y locutor lo llevó a constituir gran parte de su carrera dentro de TN, donde permaneció durante tres décadas y se convirtió en una de las caras reconocidas del canal. Su salida de la señal marcó el cierre de un ciclo profesional cargado de historia y sumamente consolidado. No obstante, a sus 66 años dio paso a una etapa distinta, caracterizada por cambios de pantalla y un perfil cada vez más reservado fuera del aire.

Pepe Gil Vidal, un periodista todoterreno

Tras su salida de TN, en junio de 2023, Pepe Gil Vidal inició una nueva etapa en otras señales televisivas. Uno de sus primeros destinos fue Canal E, la señal perteneciente al grupo Perfil, a la que se incorporó en una etapa de crecimiento del canal. Allí participó de la programación informativa en un contexto de expansión de contenidos económicos y políticos.

José Antonio "Pepe" Gil Vidal | Créditos TN

En febrero de 2025, el comunicador también se sumó a LN+, señal en la que comenzó a trabajar en un esquema que inicialmente contemplaba una mayor carga horaria. Sin embargo, hacia el mes de mayo se anunció una reestructuración interna motivada por bajos niveles de audiencia, lo que derivó en la reducción de su espacio televisivo: de un programa de tres horas pasó a conducir un ciclo de una hora diaria.

Con el correr de los meses, su presencia en la pantalla fue perdiendo continuidad y para el mes de octubre ya no figuraba dentro de la programación del medio de comunicación. Aunque no hubo anuncios oficiales que detallaran su desvinculación, su ausencia en la grilla marcó el final de esa etapa televisiva, en un contexto general de cambios en la estructura de contenidos del canal.

Pepe Gil Vidal y sus compañeros de TN | Instagram: @sandraborghiok

El perfil internacional de Pepe Gil Vidal

En paralelo a sus experiencias en televisión abierta y por cable, Pepe Gil Vidal también tuvo participación en medios internacionales. Durante un período trabajó los fines de semana en CNN en Español y en CNN Radio, emisora que posteriormente cambió de nombre. Tampoco en este caso se difundieron públicamente fechas precisas sobre el final de su participación, lo que refuerza la idea de una transición progresiva y sin anuncios formales.

Fuera de la pantalla, uno de los rasgos que más caracteriza su presente es el bajo perfil de su vida privada. A diferencia de muchos colegas que utilizan activamente plataformas digitales, el experto en noticias no cuenta con redes sociales públicas, lo que contribuye a sostener una vida privada sumamente reservada, lejos de la exposición cotidiana.

José Antonio "Pepe" Gil Vidal | Canal E

Hoy, a los 69 años, Pepe Gil Vidal atraviesa una etapa distinta a la que lo tuvo durante décadas en el centro de la escena informativa. Su recorrido por grandes medios de comunicación como TN, Canal E, LN+ y su paso por CNN reflejan una trayectoria extensa en el periodismo televisivo y radial, mientras que su presente lo muestra como una figura que eligió mantenerse en un perfil bajo tras una larga vida frente a las cámaras.

NB