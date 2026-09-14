La historia de amor de Mike Amigorena y Sofía Vitola: del flechazo y el nacimiento de Miel a la abrupta separación

En medio de la expectativa por el comienzo de MasterChef Celebrity (Telefe), en Sálvese quien pueda (SQP), por América TV, Yanina Latorre anunció el reemplazo de Elian Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante. La noticia despertó la curiosidad de los espectadores y puso nuevamente el foco sobre Mike Amigorena, quien se prepara para asumir un nuevo desafío en la pantalla chica. Más allá de su presente profesional, la vida personal del actor también despierta interés, especialmente su historia de amor con Sofía Vitola, una relación que se extendió durante seis años, estuvo marcada por un intenso flechazo y tuvo como fruto el nacimiento de su hija, Miel.

Así fue la historia de amor de Mike Amihorena y Sofía Vitola

La historia de amor entre Mike Amigorena y Sofía Vitola comenzó en 2018, cuando se conocieron durante un encuentro en la casa de un amigo en común. El noviazgo surgió rápidamente y, poco después de aquel primer acercamiento, tuvieron su primera cita en un recital de Radiohead. El actor, que por entonces llevaba una vida marcada por la independencia y los viajes, encontró en la cantante rosarina una compañera con la que comenzó a compartir no sólo su vida personal, sino también su pasión por el arte y la música.

Mike Amigorena | Instagram

Con el paso de los meses, la relación se afianzó y ambos comenzaron a mostrarse juntos públicamente. Mientras el artista continuaba desarrollando su carrera como actor y músico, Vitola avanzaba con su proyecto musical Potra y su trabajo como profesora de guitarra. La afinidad artística se convirtió en uno de los puntos de encuentro de la pareja y la música pasó a ocupar un lugar importante en su día a día. Durante sus primeros años juntos también compartieron viajes, reuniones familiares y distintas experiencias vinculadas con sus respectivas carreras.

Mike Amigorena y Sofía Vitola mostraron el embarazo de Miel | Instagram

El nacimiento de Miel, la única hija de Mike Amigorena

La llegada de Miel marcó un antes y un después en la relación. La niña nació el 3 de febrero de 2020 y se convirtió en la primera hija de ambos. Hasta ese momento, Mike Amigorena y Sofía Vitola vivían en casas separadas -él vivía en Chacarita y ella en Olivos- y habían elegido una dinámica en la que conservaban espacios personales. Sin embargo, con el nacimiento de su hija decidieron comenzar una nueva etapa bajo el mismo techo, una experiencia que posteriormente se vio atravesada por la pandemia y por los desafíos propios de la convivencia.

Los primeros años de maternidad y paternidad estuvieron acompañados por una organización particular. Los artistas procuraron conservar cierta independencia dentro de la pareja y, con el tiempo, el actor comenzó a hablar de una convivencia más flexible, en la que cada uno pudiera mantener sus propios espacios. Esta dinámica también estuvo marcada por la música, una pasión compartida que rápidamente alcanzó a Miel, quien creció rodeada de instrumentos, canciones y artistas.

Después de aproximadamente seis años de relación, la pareja decidió tomar caminos separados. La ruptura trascendió públicamente en 2024, cuando Amigorena comenzó a referirse a esta nueva etapa de su vida y a la importancia de preservar el vínculo familiar más allá del final de la relación. En ese contexto, el actor explicó que uno de sus principales objetivos era poder compartir momentos a solas con Miel y construir con ella un vínculo propio, sin dejar de lado la relación de la niña con su madre.

Mike Amigorena y su hija, Miel | Instagram

Así, después de haber atravesado el flechazo inicial, la consolidación de la pareja, el nacimiento de Miel y los años de convivencia, Mike Amigorena y Sofía Vitola cerraron una etapa amorosa para comenzar otra como padres separados. Aunque el romance llegó a su fin, ambos continúan unidos por la crianza de su hija y por los años de historia compartida. Para el actor, la paternidad adquirió un lugar central en esta nueva etapa, mientras que su vínculo con Sofía pasó a transformarse en una relación enfocada principalmente en el bienestar de Miel.