Mike Amigoerena en Madrid: "En este país juego de local"

Fueron dos de sus grandes pasiones, la música y la gastronomía, las que llevaron a Mike Amigorena (54) a viajar a España e Italia. "Junto a la chef Carolina Poccard presentamos una experiencia gastronómica y es la segunda vez que lo hacemos en Madrid. Nos invita el restaurante Chulengo, de Boadilla del Monte. Y de paso, lo que hacemos es pasear. En este caso recorrimos toda la Costa Amalfitana en moto, desde Salerno hasta Sorrento, parando en Positano, Amalfi, Ravello, Capri, y también la costa de Croacia. Además, fui a presentar mi último disco y un adelanto de lo que va a ser el cuarto, que saldría a fin de año", le contó el actor y cantante a CARAS sobre su paso por el Viejo Continente.

Durante su paso por Madrid, Mike Amigorena combinó trabajo y placer

Tras finalizar el rodaje de Zambrano, ya prepara una gira por el interior del país

"Lo que más me gusta al viajar es conocer texturas, sabores y costumbres nuevas. Me encanta meterme en la cultura del país que visito. Los lugares turísticos quedan para el final; prefiero sentirme como un local, como si fuera de ahí. Caminar, perderme por las calles o entrar a cualquier negocio, desde una mercería, donde compré botones para un saco, hasta una pescadería para comer unas ostras al paso. Siempre me llaman mucho la atención los monumentos, los campanarios y la historia de cada lugar", detalló Mike, quien acaba de terminar el rodaje de Zambrano, el spin-off de El Encargado, con Gabriel "El Puma" Goity como protagonista. Además, prepara una gira por el interior del país con su música y una biopic prevista para 2027.

El actor y músico disfruta de un gran presente profesional

"Así que estoy muy contento. Y también disfrutando mi faceta como papá de Miel (5). Mi hija me apasiona; es, claramente, el papel más importante de mi vida. La paternidad me agarró ya constituido, por así decirlo", dice entre risas. "Entonces tengo mucho tiempo para ella. Cuando tenés un cinco adelante, tenés que priorizar la calidad del tiempo que les das a tus seres queridos y también a tu espíritu. Así que estoy muy, muy agradecido por este viaje divino", concluyó Amigorena, feliz con el presente que atraviesa.