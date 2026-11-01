La historia de amor de Nazareno Casero y Carolina Puntonet: siete años juntos, la distancia como enemiga y el final que menos querían

Durante siete años, Nazareno Casero y Carolina Puntonet vivieron una historia de amor que comenzó con una convivencia en Buenos Aires y, con el tiempo, pasó a depender de los encuentros entre Argentina y Europa. El actor y la bailarina rosarina fueron acompañándose en sus proyectos, mientras las oportunidades laborales los llevaban a instalarse en ciudades cada vez más alejadas.

Los primeros tiempos transcurrieron bajo el mismo techo, con una rutina que incluía trabajo, mascotas y planes compartidos. Más adelante llegaron las temporadas en el exterior y los meses separados, en los que las videollamadas se volvieron una forma de acompañarse. Ese cambio fue gradual y, por un período, encontraron la manera de adaptarse.

Cómo comenzó la historia de amor de Nazareno Casero y Carolina Puntonet

El vínculo entre Nazareno Casero y Carolina Puntonet se conoció públicamente en julio de 2022, cuando Fernanda Iglesias reveló en LAM (América TV) que se habían encontrado gracias a amigos en común, hacía dos años atrás. La llegada de la pandemia los encontró dando un paso importante: decidieron instalarse juntos en la capital argentina, donde organizaron una vida doméstica sin depender de vuelos para reunirse. El hogar compartido incluía a su perro y a una gata, mascotas que el artista mencionó al recordar cómo comenzaban sus mañanas.

Nazareno Casero y Carolina Puntonet en una imagen de su relación.

Oriunda de Rosario, ella ya tenía experiencia en la televisión y la moda cuando inició esa etapa sentimental. Participó en Soñando por bailar 2, integró el cuerpo de bailarinas de ShowMatch en 2017 y realizó campañas y desfiles, entre ellos, trabajos vinculados al diseñador Jorge Rey. Su trayectoria artística fue abriéndole oportunidades fuera del país.

En julio de 2022, el viaje del actor a Roma permitió conocer imágenes de la pareja. La bailarina se encontraba en Italia para tramitar su ciudadanía y continuar trabajando, mientras su novio voló para visitarla acompañado por su perro. Las fotografías de esos días ofrecieron una de las primeras miradas públicas a un vínculo que hasta entonces mantenían con discreción.

Los desplazamientos no se limitaron a ese destino. En una conversación publicada en 2024, él recordó que coincidieron en España mientras se realizaba la serie Maradona: sueño bendito, y que ella lo acompañó después en Nápoles. Más tarde viajaron a México, donde la artista se quedó por motivos laborales. Sus carreras les permitían encontrarse en distintos países, pero cada reunión requería acomodar compromisos. En junio de ese año, el intérprete contó que estaban conviviendo nuevamente en Buenos Aires porque ella regresó por una temporada y tenía previsto volver a viajar. La convivencia seguía siendo posible por períodos, según las actividades que cada uno tuviera previstas.

Carolina Puntonet en una de sus presentaciones sobre el escenario.

Para octubre de 2025, habían llegado a pasar seis meses sin verse, según reconoció el protagonista en una entrevista. Pese a esa separación prolongada, hablaban con frecuencia por teléfono y aprovechaban las videollamadas cuando los horarios coincidían, especialmente después de la jornada laboral de ella. En otra visita, él permaneció tres meses en Europa y pudo retomar la vida en común. Contó con humor que al principio debían readaptarse a pequeños hábitos domésticos, como el orden y los platos, tras acostumbrarse cada uno a su propio espacio. Esas diferencias no significaban una crisis entre ellos, pero mostraban cómo había cambiado su rutina.

Al hablar sobre el futuro, reconoció que no encontraban una respuesta sencilla a la pregunta de dónde vivir. Cada uno tenía posibilidades de crecimiento profesional en su lugar de residencia y una mudanza permanente implicaba reorganizar decisiones importantes. Todavía seguían juntos y no habían resuelto cómo establecerse en una misma ciudad.

Por qué se separaron Nazareno Casero y Carolina Puntonet después de siete años

En abril de 2026, Nazareno Casero confirmó el final de su relación con Carolina Puntonet y explicó que se trató de una determinación consensuada. Señaló que ella desarrollaba su carrera en el exterior y que él no podía radicarse fuera de Argentina en ese momento, una circunstancia que pesó en la decisión. Por entonces, la rosarina trabajaba en Ibiza, vinculada con el baile y la música, mientras el actor estaba enfocado en su actividad teatral en Buenos Aires. La situación profesional de cada uno hacía difícil sostener un hogar común sin modificar sus compromisos.

Nazareno Casero en una producción fotográfica.

En julio explicó que la ruptura no se produjo porque se hubiera terminado el amor. Para verse debían interrumpir actividades, subirse a un avión y cruzar el océano, una organización que dejó de resultar viable. Lejos de presentar una discusión como detonante, describió una decisión tomada tras evaluar sus posibilidades. El artista recordó además lo difícil que se había vuelto compartir gestos sencillos, incluso dormir una siesta juntos. La comunicación era frecuente y la confianza, según explicó, no había sido el mayor obstáculo; lo que faltaba era cercanía. Las pequeñas experiencias de la vida en pareja se habían convertido en encuentros excepcionales, sujetos a la próxima visita.

En otra conversación, publicada por Clarín ese mismo mes, contó que le daba tristeza abrir un cajón y encontrarse con una fotografía compartida. Valoró lo vivido y el crecimiento que habían experimentado, sin ocultar que estaba atravesando un duelo por esa etapa. No había existido una pelea que precipitara la despedida, sino una resolución que habían meditado.

Así, Nazareno Casero y Carolina Puntonet cerraron una historia de siete años en la que hubo convivencia, viajes y largos períodos lejos uno del otro. El intérprete reconoció que el afecto permanecía cuando tomaron caminos separados, y que aceptar una decisión compartida no evitó el dolor de acostumbrarse a la ausencia.