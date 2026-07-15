Nazareno Casero confesó la drástica decisión que tomó tras perder un amigo por dinero

Nazareno Casero, el talentoso actor argentino conocido por sus papeles en teatro, cine y televisión, fue invitado al ciclo de entrevistas Caras Glam, conducido por Marcelo Polino en Caras TV. Durante el programa, el actor habló con sinceridad sobre una polémica frase que pronunció y que generó gran repercusión, así como sobre su destacado trabajo en Historia de un clan, la serie que narra la vida del clan criminal Puccio.

Nazareno Casero aclaró la polémica frase que se hizo viral

En su paso por Caras Glam, Nazareno Casero recordó la anécdota del día en la que expresó: “Si querés te doy un riñón pero no plata”, frase que rápidamente se viralizó y generó diversas reacciones. Sobre esto explicó: “En ese momento en realidad fue más que nada como que exterioricé algo que me estaba pasando y fue un grave error porque a veces no podés desarrollar lo que pasa”.

Nazareno Casero en Caras Glam//Caras TV

Asimismo, el actor explicó lo que ocurrió y por qué dijo esas palabras: "Lo que había sucedido era que yo había prestado un dinero que era para comprar una casa o una propiedad. Cuando veo que de que de golpe no es tu prioridad devolverla y que hay otras cosas y yo te tengo que decir ‘Che, ¿te acordás?’ A mí no me gusta, de golpe la frase termina siendo que perdés plata y perdés un amigo".

En este contexto, el hijo de Alfredo Casero reconoció que la frase fue malinterpretada y que todos se sintieron aludidos: “Todos prendieron el buenómetro y quisieron decir que ellos no importa quién le prestan dinero, bueno, pero es buenísimo, vayan a ellos. Lo levantaron de todos lados y me putearon de todos lados".

Nazareno Casero con Marcelo Polino en Caras Glam//Caras TV

Sin embargo, Casero confesó que sigue cometiendo ese “error” de prestar dinero a quien considera necesario, aunque con ciertas condiciones y reflexiones: “Y sigo cometiendo el error, sigo prestando plata. porque dependiendo quién, dependiendo para qué, hay situaciones. Creo que el problema por ahí radica más en cuando de golpe pasa a ser una prioridad para tu vida ayudar a alguien para que pueda desarrollarse o hacer algo que tiene que hacer, pero no termina siendo recíproco”.

Nazareno Casero reveló el detrás de escena de Historia de un Clan

Por otra parte, Nazareno se refirió con entusiasmo a su papel en Historia de un clan, obra basada en hechos reales y que le permitió crecer profesionalmente. Destacó el trabajo del director Luis Ortega y la profundidad que dio a los personajes. “Es increíble porque fue una historia que estaba muy buena desde el libro y de golpe Luis le dio otra profundidad a los personajes. Mi personaje empezaba haciendo una cosa y terminó virando a un personaje mucho más loco, mucho más profundo, en donde me pasa que me veo y no me reconozco en algunas escenas”, expresó.

Nazareno Casero con Marcelo Polino en Caras Glam//Caras TV

El actor también compartió lo gratificante que fue convivir con figuras de renombre y profesionales destacados durante el rodaje: “Estabas en una escena con Aguada, dirigido por Luis Ortega. En otras escenas estaba con Pablo Cedrón, con Garzón, con Tristán, con Cecilia Roth, con el Chino Darín; todas figuras que además, de que son convocantes y actúan increíble, son personajes muy divertidos con quienes te divertís. Entonces, la verdad que cada jornada era una alegría tener que esperar un rato para tu otra escena, porque estábamos todos ahí y se armó como una locura muy divertida".

En su visita por Caras Glam, Nazareno Casero se mostró sincero y abierto a responder todas las preguntas hechas por Marcelo Polino. El actor aprovechó a contar el detrás de escena de Historia de un Clan, que marcó un antes y un después en su carrera y también, aprovechó a aclarar su frase polémica que se hizo viral en pocos minutos de haberla dicho en una nota.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Marcelo Dubini/Perfil