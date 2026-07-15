Nazareno Casero: “Mi padre paga el precio y no tiene problema”

En una charla exclusiva para el ciclo Caras Glam, conducido por Marcelo Polino y que se emite por Caras TV, Nazareno Casero, reconocido actor de teatro y televisión, se abrió sobre distintos aspectos de su vida artística y personal. Entre los temas más resonantes de la entrevista, el joven artista habló sobre la huella de su padre, Alfredo Casero, un referente del humor argentino que genera numerosas polémicas con sus declaraciones públicas, y también recordó con cariño cómo fueron sus inicios en el mundo de la actuación siendo niño en el emblemático programa Cha Cha Cha.

Nazareno Casero con Marcelo Polino.

Nazareno Casero habló sin filtros sobre su padre, Alfredo Casero

Con la franqueza que lo caracteriza, Nazareno Casero se sinceró con Marcelo Polino y contó detalles sobre la relación con Alfredo Casero en medio de la exposición pública y el impacto de sus filosas declaraciones, por lo general vinculadas a una clara postura política. “Por lo general es divertido, su manera de ver el mundo creo que es divertida y es diferente y divertida, no es necesariamente gracioso, sino fuera de lo común. La verdad nos divertimos mucho, él todo el tiempo está haciendo chistes y está jodiendo y cuando no tiene ganas no”, reveló el artista sobre la forma de ser de su padre.

Nazareno Casero//Instagram

Nazareno profundizó aún más en la personalidad de Alfredo Casero y explicó qué cree que hay detrás de esas expresiones fuertes que suelen generar controversias: “Es que yo creo que él está en realidad muchas veces puteando y quejándose porque está al revés, está exteriorizando cosas que si se las guarda por ahí le hacen mal. Porque dice lo que tiene ganas de decir. Creo que él paga el precio y no tiene problema en pagarlo”.

Nazareno Casero revela cómo reacciona su familia a las polémicas declaraciones de su padre, Alfredo Casero

Reconociendo la autenticidad y firmeza con la que Alfredo Casero enfrenta las críticas y el “heate” que recibe, Nazareno Casero sostuvo: “La verdad que creo que ha dicho siempre lo que quiso y uno puede desde afuera decirle, ‘Ey, mirá, fijate, cuidado con esto, algo.’ Pero él hace lo que quiere. y es incorregible. A mi el heate me divierte, sobre todo cuando es ocurrente”.

Nazareno Casero en Caras GLAM con Marcelo Polino.

Asimismo, en otro pasaje de la entrevista Casero rememoró sus comienzos cuando su padre lo llevaba a los estudios de América. “Yo digo que era una buena opción para no ir al colegio. Entonces, faltaba al colegio y pasaba jornadas enteras de grabación ahí en América y la verdad que fue una gran infancia”. Sobre su padre agregó: “Él es bastante divertido. Sí, lo que pasa es que por ahí sí a veces cuando se enoja, se enoja o cuando tiene que ser serio lo es, no sigue una linealidad”.

Con esta conversación con Marcelo Polino para Caras Glam, Nazareno Casero manifestó una vez el cariño y respeto por Alfredo Casero y además, demostró su capacidad para comunicarse con sinceridad, reflejando tanto su crecimiento personal como profesional, y dejando claro que aunque lleva el apellido Casero, ha sabido construir su propio camino en el mundo del espectáculo.