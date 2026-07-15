Nazareno Casero se sinceró sobre su situación económica: "Hace algún tiempo me dejaron de interesar las cosas caras"

En una entrevista imperdible que se verá esta noche a las 22 horas por Caras TV, Nazareno Casero, uno de los actores más talentosos y reconocidos de la Argentina, visita el ciclo Caras Glam, conducido por Marcelo Polino. Durante la charla, el artista habló sin tapujos sobre su carrera y su visión personal frente al dinero y el consumo, dejando en claro cómo cambió su relación con el mundo material.

Nazareno con Marcelo Polino en Caras Glam

Nazareno Casero habló sobre su economía en Caras Glam

Nazareno Casero, hijo del popular comediante Alfredo Casero y hermano de la cantante y actriz Minerva Casero, el actor supo ganarse un lugar especial en la escena artística argentina, haciendo varios trabajos entre ellos, la popular película “Crónica de una fuga”, que marcó un antes y un después en su carrera.

Nazareno Casero.

Sin embargo, lejos de vivir atrapado en el brillo y el glamour que a veces rodea a las figuras públicas, Nazareno Casero le confesó a Marcelo Polino una postura sincera y reflexiva sobre el valor real de las cosas: “Hace algún tiempo ya me dejaron de interesar las cosas que puedan llegar a ser caras, lujosas o innecesarias porque la verdad que no me llenaron. No se me caen los anillos, inclusive hasta pudiendo hacerlo no me voy a comprar la ropa más cara”.

Nazareno Casero: "En algún momento cambié un poco la mirada de provisión por previsión"

Consciente de que cada persona tiene sus propias formas de disfrutar y entender el éxito, Nazareno Casero aclaró: “Por una cuestión personal y no políticamente pensando ni con crítica hacia a nadie que lo pueda llegar a hacer. Yo quiero que todos hagan lo que les haga felices”. Pero para él, la carrera por acumular objetos o seguir modas no tiene sentido: “En algún momento me di cuenta que no me excita cambiar el celular todos los años por el último modelo y gastar miles de dólares. La verdad que no le encuentro esa cosa y a hacerlo para demostrarle a otros”.

Nazareno con Marcelo Polino en Caras Glam por Caras TV

Además, el hijo de Alredo Casero compartió que esta transformación no es solamente un cambio superficial sino una modificación profunda en su manera de proyectar el futuro: “Prefiero ver en qué voy a gastar las cosas. En algún momento cambié un poco la mirada de provisión por previsión”.

No te pierdas esta entrevista exclusiva con Nazareno Casero, donde el actor revela su camino artístico y su nueva filosofía de vida, hoy a las 22 horas por Caras TV, en Caras Glam, con Marcelo Polino. Un encuentro profundo y enriquecedor que promete dejar una mirada del actor más allá del escenario.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Marcelo Dubini/PERFIL