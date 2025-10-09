La historia de amor de Pablo Codevilla y Noelí Calvo: 37 años juntos, dos hijos y una vida fuera de las cámaras

Cuando eres parte del mundo de la televisión, la privacidad se vuelve difícil; sin embargo, Pablo Codevilla supo mantener en reserva una parte esencial de su vida: su historia de amor con Noelí Calvo. El actor y productor de El Trece, con una extensa trayectoria en la televisión argentina, ha construido una sólida familia lejos del ruido mediático.

Pablo Codevilla y Noelí

A lo largo de su carrera, Pablo Codevilla brilló tanto en la actuación como en la gestión de contenidos, siendo uno de los históricos gerentes de El Trece. No obstante, en su vida personal eligió la discreción. Junto a Noelí, con quien comparte su vida desde hace casi cuatro décadas, formó una familia basada en la unión y el bajo perfil, una constante que ambos han sabido preservar con el paso del tiempo.

El día que Pablo Codevilla unió su vida para siempre con Noelí Calvo

Hace algunos días, Pablo Codevilla compartió en su cuenta de Instagram una publicación con la que conmemoró sus 37 años de casado con Noelí Calvo. Fiel a su estilo sencillo y emocional, el actor escribió: “Feliz aniversario mi amor!! 37 años, siempre juntos @noelicalvo”. La dedicatoria, estuvo acompañada de un collage de fotos de ambos.

Pablo Codevilla y Noelí

No es la primera vez que Pablo Codevilla decide abrir una ventana a su intimidad. En una ocasión anterior, cuando cumplieron 35 años de matrimonio, publicó un collage de imágenes que resumía su historia en pareja con una frase breve pero significativa: “Tan solo 35 años”. En ambas publicaciones, el conductor deja ver un costado más personal -y también- romántico.

Florencia y Sebastián, los hijo de la pareja y el orgullo de la familia

Fruto de esta relación nacieron Florencia y Sebastián, los dos hijos de Pablo Codevilla y Noelí Calvo. Aunque ambos crecieron lejos de los medios, son una parte fundamental en la vida del productor. El actor suele mencionarlos con orgullo en sus redes sociales, donde combina momentos profesionales con instantes familiares.

Pablo Codevilla y Noelí junto a sus hijos

Mientras Noelí Calvo mantiene un perfil completamente reservado -con su cuenta de Instagram privada y sin exposición pública-, Pablo Codevilla se muestra agradecido por la familia que formaron. Unidos desde hace 37 años, el actor y su esposa consolidaron un vínculo que perdura fuera de los flashes y los escenarios.