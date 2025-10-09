Así fueron las olimpiadas escolares de las hijas de Wanda Nara y Evangelina Anderson: inflables gigantes, carreras y partidos de handball

Wanda Nara y Evangelina Anderson participaron de una jornada especial en el colegio de sus hijas, donde se celebraron las tradicionales olimpiadas escolares. Ambas compartieron en sus redes sociales distintos momentos del evento, que incluyó carreras, partidos de handball, inflables gigantes y actividades recreativas pensadas para toda la comunidad educativa.

El evento escolar de las hijas de Wanda Nara y Evangelina Anderson

Las olimpiadas escolares de las hijas de Wanda Nara y Evangelina Anderson

En las historias que compartió Evangelina se la ve alentando a su hija desde la tribuna y también sumándose a los juegos. Una de las imágenes la muestra participando de una de las pruebas deportivas junto a otros padres, vestida con un vestido marrón y sandalias, en un clima distendido y familiar. En otra foto, posa abrazada a su hija —que viste la camiseta celeste y blanca de la Selección argentina—, después de su participación en la competencia.

El evento escolar de las hijas de Wanda Nara y Evangelina Anderson

La nena también aparece en acción: en un video, sostiene dos pelotas en posición de lanzamiento, lista para jugar, mientras otras compañeras esperan su turno en la línea de salida. Detrás, se ve el campo de deportes repleto de chicos, profesores y familias que acompañan la jornada al aire libre.

Por su parte, Wanda compartió imágenes de su hija durante los partidos de handball, vestida con la camiseta número 10 de Club Atlético River Plate. En una de las fotos se la ve de espaldas, concentrada en el juego; en otra, aparece lista para lanzar la pelota verde junto a una compañera de equipo. La postal refleja el espíritu deportivo que marcó la actividad, bajo un cielo despejado y con vista al río de fondo.

El evento escolar de las hijas de Wanda Nara y Evangelina Anderson

La vida unió a ambas celebridades años atrás, aunque su vínculo no siempre fue sencillo. Durante mucho tiempo se habló de una rivalidad mediática entre ambas, pero el destino las volvió a cruzar en un contexto muy distinto: sus hijos asisten al mismo colegio y viven en el mismo edificio, lo que llevó a que ambas generen un vínculo más cercano.

Por eso, no sorprende que tanto Evangelina Anderson como Wanda Nara participaran activamente de la jornada organizada por la institución educativa. Más allá de su exposición pública, muestran activamente que priorizan acompañar a sus hijos y compartir estos momentos familiares, alejadas de viejas diferencias y en un entorno relajado.

F.A