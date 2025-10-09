La China Suárez volvió a Estambul tras pasar unas mini vacaciones en Madrid junto a su novio, Mauro Icardi. Tras regresar a su casa en Turquía, la actriz se reencontró con sus hijos, pero compartió una foto que podría desatar un nuevo conflicto.

La China Suárez se reencontró con sus hijos en Turquía, pero una foto podría desatar un nuevo escándalo

Luego de disfrutar unas mini vacaciones en Madrid junto a su novio, Mauro Icardi, la China Suárez volvió a Estambul, la ciudad donde vive actualmente con sus tres hijos Rufina, Magnolia y Amancio. Al llegar, la actriz se reencontró con los nenes y compartió con ellos un tierno momento familiar. Sin embargo, una foto que publicó en sus redes sociales podría desatar un nuevo conflicto.

La China Suárez

Durante las primeras horas en la capital turca, la exprotagonista de Casi Ángeles compartió una foto en la que se la ve ayudando a su hijo Amancio con la tarea escolar. En la imagen, el nene aparece vistiendo el uniforme del colegio, un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores, ya que ese tema habría sido motivo de una fuerte pelea entre la cantante y su ex, Benjamín Vicuña.

En aquel entonces, el actor chileno había expresado públicamente su enojó por la mudanza de los nenes a Turquía. Según trascendió, el actor pretendía que sus hijos continuaran su educación en la Argentina, mientras que la China Suárez optó por mantenerlos cerca suyo, acompañando a Mauro Icardi en Estambul, donde el futbolista juega para el Galatasaray.

La China Suárez

El viaje de la China Suárez y Mauro Icardi que desató el escándalo

Mauro Icardi y la China Suárez viajaron a Madrid para pasar unas mini vacaciones. En medio de un receso en el fútbol turco, el futbolista y la actriz se tomaron unos días de descanso, pero esta decisión desató el enojo de los hinchas del Galatasaray.

Además, Paula Varela reveló en Instrusos que la modelo habría dejado a sus tres hijos al cuidado de una niñera para poder viajar con su pareja. "Lo que me dicen es que esta vez la mamá de Eugenia no viajó y los nenes se quedaron con una empleada en Turquía", explicó la periodista.

La China Suárez y Mauro Icardi

Pese a las críticas y los rumores que los rodean, la China Suárez y Mauro Icardi parecen no darle demasiada importancia al qué dirán. En sus redes sociales se muestran relajados, disfrutando de su presente y compartiendo momentos juntos. Entre viajes, risas y muestras de cariño, la pareja deja en claro que prefiere enfocarse en su relación y en la familia que están construyendo.